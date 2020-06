Tras la audiencia realizada el día miércoles 24 de junio del presente año y haciendo uso del derecho a réplica en los diversos medios de comunicación que han publicado la determinación de este debido proceso, manifiesto lo siguiente:

He sido formalizado por la justicia por el delito se conducción en estado de ebriedad con resultado de daños en un cerco particular (hecho ocurrido el día 4 de octubre 2019), que fue repuesto y el daño cancelado a su propietario. Solicitando por su parte la Fiscalía un plazo de 90 días para realizar su investigación correspondiente.

Al respecto, quiero pedir perdón públicamente por este errado y demencial comportamiento del cual estoy profundamente arrepentido y más aún por haber falseado mis primeras declaraciones, poniendo mi mayor disposición y colaboración en el proceso de investigación.

Sé que mi actuar está muy alejado de lo que debe hacer una autoridad comunal.

Por ello, pido perdón a la comunidad y ratifico que acataré el castigo que se me dé por este delito que he cometido, de acuerdo a lo determine el tribunal correspondiente al termino del proceso.

Ricardo Cantín Beyer

Concejal de la comuna de Coyhaique

Región de Aysén