Consultado el Gerente General de Aguas Patagonia, Franz Scheel, respecto de declaraciones de la Senadora Ximena Órdenes, expresó lo siguiente:

Lamentamos la decisión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. No entendemos las razones por las cuales se quiere iniciar un proceso de este tipo que sin duda podría subir las tarifas, en plena pandemia y después de lo que se vivió en la región en 2012 y en Santiago en octubre, con las tarifas del metro.

Es de toda lógica que después de 15 años en que se han mantenido las tarifas, éstas deben moverse al alza. Todo chileno sabe que lo que costaba algo en 2006, hoy tiene otro precio. Y si miramos el alza de las remuneraciones, el precio de la energía, los combustibles, los insumos traídos de fuera de la región, sólo han subido.

Por eso, nos parece razonable mantener el decreto tarifario, para que las tarifas no suban. Pero es la autoridad la que quiere llevarnos a un proceso tarifario. Nosotros siempre cumplimos la ley.

Se entregan además antecedentes sobre nuestra empresa que no son efectivos y se juega con la fe pública al desconocer lo que significa en Aysén producir agua potable y devolverla limpia al medioambiente. No es lo mismo producir servicios sanitarios en Santiago donde viven 500 personas por km2 que en nuestra región, en que somos menos de un habitante por km2. Aun así, nuestras tarifas son equivalentes a las de otras empresas del sur del país.

Nosotros operamos una concesión del Estado de Chile, recolectamos, distribuimos y tratamos agua que es de los ayseninos. No somos dueños del agua. Nadie nos subsidia y la tarifa permite cubrir las operaciones y financiar las inmensas inversiones que requiere mantener la red en un territorio inmenso y complejo geográficamente.

Si se cumple la ley y si no se quiere subir las tarifas, lo que corresponde es mantener las tarifas en sus niveles actuales y apoyar a la población mediante subsidios.