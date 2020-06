Retomar el tema de la posible instalación de Copec en la isla, ampliación del vertedero de la comuna, regularización de tierras, entre otros, fueron los puntos abordados con las autoridades de Gobierno.

Melinka.- Recientemente estuvieron en la comuna de Guaitecas los Seremis de Bienes Nacionales y Energía, ocasión en la que desarrollaron una serie de actividades y reuniones, algunas de ellas con el Concejo Municipal de la zona, liderado por el Alcalde Marcos Silva.

La autoridad comunal, señaló que esta fue una instancia propicia para dar cuenta sobre diversos temas de gran importancia por esta comuna del litoral de nuestra región.

“En cuanto a Bienes Nacionales, generamos ahí varias conversaciones con respecto a algunos proyectos emblemáticos, como el tema de la ampliación del vertedero, algunos terrenos que hoy están otorgados en concesión, el terreno donde se pretende construir el liceo, otro terreno que tiene que ver con el alcantarillado. Sobre esto último, había una situación ahí que podría cambiar el lugar, pero eso significaba de alguna manera modificar casi todo el proyecto, en base a ello, pudimos contactarnos con la empresa y darnos cuenta que ahí había una situación que no iba a ser muy factible, yo no sé si eso lo había analizado Bienes Nacionales o no, la verdad no quiero pensar mal al respecto”.

Respecto a los temas abordados con el Seremi de Energía, el Alcalde de la comuna de Guaitecas, Marcos Silva, comentó que, “le manifestamos al Seremi la necesidad de capacitar al personal que tenemos en planta, la necesidad también de poder generar nuevamente los contactos con Copec, para analizar la posibilidad de que se instale en la isla, conversaciones que estuvieron muy avanzadas en algún minuto pero que finalmente se desvanecieron por distintas razones”.

La máxima autoridad de la comuna de Guaitecas también puso en valor la entrega de las canastas alimentos comprometidas por el ejecutivo, en ese sentido, agradeció las gestiones del Gobernador de la Provincia de Aysén, Manuel Ortiz.

Además, el Alcalde Marcos Silva, concluyó destacando la presencia de autoridades sectoriales en la zona, quienes también respondieron las inquietudes de la ciudadanía y en el caso de Bienes Nacionales, entregó títulos de dominio a algunos vecinos de la comuna.