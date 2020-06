Hoy 30 de junio se celebra un aniversario más de nuestra prestigiosa institución Bomberos de Chile, cumplimos 169 años de servicio al país salvando vidas y bienes.

Debería ser una fecha de celebraciones y festejos más la pandemia que nos afecta nos obliga a ser mucho más precavidos y evitar lo anterior, más aún cuando debemos mantenernos alertas para seguir en nuestro cometido de cuidar de la seguridad de cada Bombera y Bombero para así poder responder cuando seamos requeridos.

Como Bomberos de la región de Aysén también nos sentimos muy afectados y molestos por el nulo apoyo económico histórico de las autoridades políticas de la región tanto intendente como Gobierno regional.

Cuando hemos tenido pequeñas y grandes emergencias nunca hemos dejado de asistir a quien lo requiera con cualquier clima, en diferentes lugares geográficos dejando de lado nuestra vida familiar, laboral y arriesgando a veces la seguridad de algún miembro de la institución, todo por tratar de ayudar a quien lo requiera por ser responsables con nuestro lema: “salvar vidas y bienes”, por tener un compromiso real con todos los ciudadanos sin distinción.

Más de una vez escuchamos de parte de autoridades políticas que se nos va apoyar, grandes discursos y fotografías de apoyo después de labores realizadas, como lo ha sido en rescates vehiculares, rescates del grupo GERSA, incendios forestales, personas extraviadas, aluviones; etc.

Trabajamos más de dos años en un proyecto de implementación de ROPA DE PROTECCION PERSONAL, invirtiendo tiempo y los pocos recursos con que contamos que como dice muy claro es para proteger la vida de Bomberos Voluntarios, para poder ayudar a salvar a otros en caso de emergencia. Sabemos que está técnicamente aprobado pero escuchamos nuevamente la frase:” NO HAY RECURSOS”, frase que las demás instituciones no reciben, que los demás servicios públicos tampoco reciben, pero que para Bomberos de la región de Aysen ya no es novedad, es algo común.

Vemos con sana envidia pero con preocupación que en las otras regiones del país en donde también y en mayor número nos afecta el Covid-19 se mantienen los recursos y apoyos a Bomberos de Chile, pero al parecer la vieja frase Chile termina en Puerto Montt también se hace presente en nuestra región, porque la región de Magallanes también apoya a sus Bomberos.

Nos preocupa de sobremanera que día a día vamos poniendo en riesgo la continuidad de nuestro servicio, no porque no queremos ir en ayuda cuando nos solicitan, sino porque cada vez son menos los Bomberos que pueden asistir correctamente protegidos a una emergencia, menos aún los que pueden usar un equipo autónomo de aire que les proteja su seguridad, sumemos a eso que más del 70 por ciento de los carros de la región tienen ya más de 15 años de servicio o ya por cumplirlos, con grandes costos de mantención y con pannes que a veces no se pueden solucionar acá.

Como Consejo Regional de Bomberos de Aysén hemos acordado hacer sonar nuestras sirenas nuevamente a las 11 has. en nuestro aniversario institucional no para festejar sino para pedir primero respeto a nuestra institución y apoyo ya no con intenciones y buenas palabras sino con los fondos necesarios para que cumplamos dignamente nuestra función gratuita y solidaria.

Miguel Jara Mardones

Presidente Consejo Regional de Bomberos XI Región