El comité de agua potable de APR Chacras Oriente fue creado en el año 2006 y se emplaza en el sector oriente de la cuidad de Cochrane y en la actualidad cuenta con aproximadamente 50 socios vigentes. A partir de la creación del comité se han realizado importantes inversiones en la red del sistema con recursos del gobierno regional, en el año 2007 y en el año 2011 una inversión por sobre los 400 millones de pesos. En el último proyecto por deficiencias en la red donde existían muchas pérdidas de agua que debían pagar entre todos los socios.

Durante esta crisis sanitaria el malestar de las familias se ha agudizado más dado que las boletas de cobros por el consumo de agua se han incrementado de manera incomprensible aun cuando no haya aumentado el consumo de la población. De acuerdo a lo que señalan los socios del APR existirían filtraciones y posiblemente consumos ilegales.

El presidente del Comité del APR Chacras Oriente, Alejandro Bórquez, destacó que junto a su directiva han buscado constantemente poder resolver las falencias de cobros de agua no consumida por los socios. “Llevamos demasiado tiempo buscando apoyo desde las autoridades, siempre con respeto y ánimo de colaboración, pero siempre volvemos a que se trata de un APR y las responsabilidades son nuestras. Hoy nuestra demanda es que se amplié el límite operacional de aguas Patagonia en la comuna de Cochrane ya que se han construido dos conjuntos habitacionales e incluso se planifica un tercer conjunto habitacional más distante aun del límite operacional, y nosotros quedaremos en medio con el mismo problema. No nos parece, esto debe resolver de una vez por todas”.

Por su parte la dirigente y socia del comité, Claudia Romero, destacó que “nos llegan boletas con altos valores en consumo que no son la realidad, una familia estándar de 4 personas gasta en promedio 12 metros cúbicos de agua potable. Personalmente pagué una boleta recientemente de 69 mil pesos por 40 metros cúbicos de agua. Llevamos años pagando por agua que no consumimos en nuestras viviendas, son más de 20 millones de pesos en prorrateos, eso no puede continuar. Hay familias vulnerables que no pueden seguir en esta situación, y las autoridades deben hacerse cargo y de una vez por todas y ampliar el límite operacional de la sanitaria, no puede haber discriminación en esto”.

A su vez, la dirigente Rosa Caucaman, comentó “somos familias de esfuerzo, algunas con muchas vulnerabilidades sociales y debemos pagar boletas que son un crimen social, quien puede pagar boletas de más de 100 mil pesos y más de agua, hoy sobre todo, necesitamos que las autoridades vean este problema que nos afecta por años y lo resuelvan, no queremos soluciones parches y que el próximo mes venga una boleta con rebaja o algo así, el pueblo creció la solución es que Aguas Patagonia preste los mismos servicios que en el resto de nuestro pueblo”.

Finalmente, los dirigentes solicitan que se genera una mesa de trabajo para que se aborde esta problemática, hoy es un problema de planificación urbana y falta de visión de la expansión de la cuidad de Cochrane, por ello requiere la participación y compromiso de varios servicios públicos, pero por sobre todo la voluntad política de comprometerse con la solución, ampliar el límite operacional de la empresa sanitaria.