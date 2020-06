Tras el anuncio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) sobre el inicio del proceso para realizar un nuevo estudio tarifario de los servicios sanitarios en la Región de Aysén, la senadora Ximena Ordenes aseguró que “Aysén debe dejar de seguir pagando el agua más cara del país”, calificando como “inexplicable e inaceptable” la primera declaración de la compañía Aguas Patagonia, sobre elevar las tarifas si se realiza un nuevo estudio tarifario.

Aysen.- El anuncio de la Superintendencia concuerda con la solicitud que han venido planteando organizaciones sociales, alcaldes, concejales, consejeros regionales y parlamentarios como la senadora Ximena Ordenes, quien sostuvo reuniones con la SISS y el Ministro de Obras Públicas para avanzar en esta materia, y así, poder rebajar el costo del agua en la Región, que supera con creces el promedio nacional.

Ordenes aseguró que “el alto costo del agua en nuestra Región es un asunto que no se debe seguir postergando, más aún cuando estamos ad portas de una severa crisis económica y social en el país, y que, sin duda, también afectará a nuestra Región. Llegó la hora de los habitantes de Aysén paguemos una tarifa de agua que sea justa”.

“Lamento la campaña del terror que quiere establecer la empresa con amenazas de orden tarifario, en un momento donde los habitantes de Aysén están pasando una situación difícil”, añadió.

La senadora señaló además que, en el último proceso tarifario a nivel nacional, el 75% de las sanitarias -que realizaron estudios tarifarios exigidos por la SISS- rebajaron las tarifas, lo que permitió pasar a menores precios las mejoras tecnológicas en la entrega del servicio sanitario a los usuarios.

“Es por ello que resulta impostergable que se revisen las tarifas de agua en la Región de Aysén, dado que no podemos seguir pagando las tarifas más altas del país. Durante 15 años se ha mantenido un cobro excesivo, lo que le ha reportado un alto nivel de ganancias a la compañía Aguas Patagonia, la empresa de aguas que más dinero ha ganado en todo el país, y quienes hoy amenazan con subir el valor del agua en caso de que se revisen las tarifas. Eso es inexplicable e inaceptable, y por supuesto, no lo vamos a permitir”, indicó Ordenes.

La parlamentaria expresó que los argumentos que entrega la empresa para mantener las altas tarifas -basándose en la dispersión territorial de la Región de Aysén- no son atendibles dado que existen localidades como provincia de Limarí, en la Región de Coquimbo, o Puerto Williams, en la Región de Magallanes donde, teniendo realidades similares, la tarifa de agua en estas localidades es menor”.

Asimismo, la senadora aseguró que, “con sus primeras declaraciones, la empresa Aguas Patagonia, muestra una severa falta de compromiso con la comunidad aisenina. Aysén es una Región que tiene disponibilidad hídrica, resulta inexcusable mantener las tarifas tal como están. Los aiseninos ya están cansados, y es necesario replantear el modelo tarifario”, agregó.