El legislador incluso fue más allá, apuntando a posibles intereses económicos.

Coyhaique.- Han pasado más de tres años desde que el Consejo Regional aprobó los recursos que permitirán la implementación de un Resonador Magnético para el hospital Regional de Coyhaique, hecho que a la fecha aun no se ha concretado, lo que a juicio del diputado Miguel Ángel Calisto demuestra una falta de gestión del Servicio de Salud Aysén.

Según el diputado, “cuando era Presidente del Core, hicimos todas las gestiones con el ministerio para que luego se aprobaran los recursos. Hasta el minuto no se ha visto nada de la implementación del resonador magnético en el Hospital Regional. Hoy en día, la gente tiene que ir a Puerto Montt o Valdivia a hacerse exámenes cuando el único resonador que está en Coyhaique, el de la Mutual, se echa a perder”.

“Yo no entiendo que existiendo los recursos no se implemente el resonador magnético. Esto refleja una falta de gestión tremenda del Servicio de Salud. Estoy empezando a pensar mal, porque da la impresión que la dilatación de este proyecto se debe a intereses económicos”, afirmó el diputado.

El legislador agregó que “estoy investigando quienes están detrás del negocio del resonador magnético de la Mutual de Coyhaique, porque no logro entender y no tengo otra explicación a la dilatación de este proyecto que ya está financiado. Por eso envié un oficio al Servicio de Salud pidiendo toda la información al respecto”.

“Hago un llamado para que las autoridades del Servicio de Salud Aysén entiendan la problemática social que esta demora está generando y dejen la burocracia de lado. Quiero pensar que sólo se debe a la burocracia, pero es tanta la demora que uno tiende a pensar mal”, indicó.

Finalmente, Miguel Ángel Calisto indicó que “el resonador magnético es fundamental para tratar a mucha gente enferma, personas con cáncer que deben viajar a otras regiones a hacerse exámenes. Debemos entregar todas las herramientas para que el hospital sea resolutivo, especialmente si están los recursos aprobados. No es posible que un recinto de salud regional no tenga este tipo de maquinaria médica”.