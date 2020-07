Como desafortunadas calificó el presidente del CORE, Sergio González, las declaraciones emitidas en los medios de comunicación regional por el Presidente Regional de Bomberos, Miguel Jara, quien manifestó, entre otras cosas, que no existe la voluntad desde el Consejo Regional de Aysén de apoyar a los Bomberos de la región.

Aysen.- “Lamentamos profundamente estas declaraciones del Presidente Regional de Bomberos Sr. Miguel Jara, primero porque la autoridad que tiene la atribución de priorizar un proyecto para que pase a votación del Core, no somos nosotros, sino la Intendenta Regional, y segundo, que cada vez que el ejecutivo ha solicitado poner en tabla proyectos para nuestros Bomberos este Consejo siempre ha estado disponible para apoyarla y aprobarlas como así también, atender las demandas y ayudar a canalizar sus peticiones. Sin ir más lejos, sólo mencionar algunas aprobaciones con recursos del FNDR como la Construcción de la Segunda Compañía de Bomberos de Puerto Aysén, la Reposición Cuartel de Bomberos de Caleta Tortel, la adquisición de 6 vehículos 4X4 para las Brigadas de Bomberos de nuestra Región, la ampliación del Cuartel de Bomberos de Melinka, entre otros”.

Respecto del proyecto que venía trabajando bomberos para la adquisición de material menor para Bomberos de la región que fue presentado al Ejecutivo, el consejero indicó que “teníamos conocimiento que se estaba trabajando en un proyecto y, por motivos que desconocemos, el ejecutivo en este caso la intendenta regional no lo priorizó, por lo tanto, este proyecto nunca llegó al CORE para su revisión o aprobación. Entonces, difícilmente vamos a aprobar un proyecto si no nos ha llegado”.

A su vez, el presidente del CORE comentó que “hace unos días me reuní con Don Miguel Jara, donde me dio a conocer sus inquietudes y demandas regionales y acordamos gestionar una pronta reunión con la Intendenta y el Director Nacional de Bomberos para avanzar en sus demandas para mejorar sus necesidades actuales”

“Por último, quiero destacar y reiterar el compromiso del Consejo Regional de trabajar en conjunto con los Bomberos de la región a quienes destacamos y agradecemos siempre la tremenda labor que desarrollan cada uno (mujeres y hombres) de los voluntarios de toda nuestra región, y dejar en claro, que los vamos a apoyar toda vez que los recursos estén y cuando los proyectos lleguen a la mesa del Consejo Regional. Como siempre, dejo la invitación abierta y toda la disposición de este cuerpo colegiado para trabajar en conjunto”.