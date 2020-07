Como una prioridad. Así lo estableció el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, la tarea para mejorar las condiciones de calefacción de miles de viviendas en el sur de Chile que viven en ciudades con altos índices de contaminación ambiental. Y para ello, el Minvu —junto a los ministerios de Energía y Medio Ambiente — presentó un Plan Invierno que busca aumentar recursos para el mejoramiento térmico de los hogares, tanto en el Plan de Descontaminación (PDA) o por medio del programa Hogar Mejor.

El objetivo trazado por el Plan apunta a establecer las acciones necesarias para que las familias puedan generar condiciones de confort en sus viviendas y permitan afrontar las condiciones del invierno y —en especial— disminuir las amenazas del Covid-19.

En ese contexto, para este año ya existen 10.659 proyectos PDA aprobados, listos para comenzar su ejecución, mientras que para lo que queda de año, el Minvu abrirá cupos para 9.278 nuevos proyectos, lo que significará una inversión de $63,4 mil millones. Esto se suma a otras mejoras de viviendas que se llevarán a cabo—mediante el programa Hogar Mejor— en colocación de colectores o paneles fotovoltaicos para 4.328 viviendas. Mientras que, con el aporte de Energía y Medio Ambiente, se inyectarán $5 mil millones adicionales para la instalación de calefactores en las comunas con mayores índices de contaminación.

El ministro Felipe Ward destacó la importancia de llevar a cabo este Plan para mejorar la calidad del aire en las ciudades del sur a través de energía más limpia y sustentable: “Para el Plan Invierno de este año, mediante un esfuerzo interministerial, con el Ministerio de Energía y Medio Ambiente, estamos enfrentando la contaminación de una manera más sustentable, abordando aspectos sanitarios, medioambientales y económicos. Sabemos que cambiando los sistemas de calefacción de las viviendas de las ciudades más contaminadas habrá una notoria mejoría en la calidad del aire y por supuesto, en la salud de las personas. Además, las familias gastarán menos recursos en calefacción. Nos hemos trazado como una tarea fundamental contribuir para limpiar los cielos del sur”, destacó el jefe de la cartera.

Flexibilización de requisitos PDA

El Minvu también anunció que se flexibilizarán algunos requisitos para hacer más expedita la postulación al subsidio PDA. De este modo, no habrá límite para la superficie de la vivienda mejorada, no se requerirá estar inscrito en el Registro Social de Hogares, se bajará el ahorro mínimo para postular de 3 UF a 1 UF. Además, se autorizará el copago para viviendas que no cubran el total con el subsidio, y podrán postular las familias que cuenten con más de una propiedad habitacional. “Hemos querido, para este llamado de los PDA, facilitar los requisitos para que la mayor cantidad de familias puedan postular y destacar que este subsidio está orientado no solo para viviendas sociales, sino para todo quien desee cambiar su sistema de calefacción”, comentó el ministro Ward.

Con todo, desde 2015 a la fecha se han entregado 33.851 subsidios PDA desde las regiones de O’Higgins hasta Aysén, donde se espera —de aquí a 10 años — entregar un total de 292 mil subsidios de este tipo.

Cabe consignar que para el presente año está en marcha en la región de Aysén un llamado a postular al subsidio PDA con cortes en los últimos días hábiles de Agosto, Septiembre, octubre y noviembre.