La tarde de este 1 de julio, asumió en la ciudad de Chile Chico, la nueva Directora del Hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, se trata de la Enfermera Carmen Gloria Monsalve, quien entre los años 2013 al 2015, ya ejerció dicha responsabilidad en el mismo Centro Asistencial.

Chile Chico.- La nueva autoridad, fue presentada por el Subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén, Doctor Franklin Fournier, quien destacó ante los funcionarios del recinto de Salud, las cualidades y experiencia de la profesional Enfermera, quien ingresó de la Universidad de Valparaíso, y cuenta con un Magister en Enfermería y Gestión del Cuidado, un Diplomado en Calidad en Salud, así como también en Acreditación de Calidad en Atención Primaria y quien entre el 2015 y el presente año, se desempeñó como Referente Técnico Regional de los programas de Tuberculosis, Programa Adulto Mayor y Más Adulto Mayor Autovalente, actuando a su vez como docente de apoyo, en la carrera de Enfermería de la Universidad de Aysén, entre otras múltiples funciones que en el último tiempo llevo a cabo.

“Ojalá que se cumplan los objetivos y que nos hemos establecido como Servicio, como lo es centrarnos nuevamente en el cuidado del paciente, en el cuidado de las familias y de los funcionarios, poder dar una atención oportuna que sea amigable y por supuesto establecer vías de comunicación más expeditas, que sean fructíferas, con el resto de las instituciones de la comunidad, como el Municipio, la Gobernación, las Seremias. Cumpliendo con ese objetivo yo creo que vamos a lograr avanzar bastante y ahora en tiempos de pandemia, poder dar una atención más humana, que sea más cercana y poder evitar el colapso del sistema sanitario futuro, que se pudiese dar con los pacientes que tienen patologías crónicas o condiciones de salud que no están siendo atendidos oportunamente por motivos de la contingencia actual”, expresó Franklin Fournier.

La Directora, tras su retorno a la ciudad del sol, no ocultó su satisfacción por el recibimiento de los trabajadores de la Salud. “Sentí alegría, tuve una buena recepción, me reuní con la mayoría de los gremios principalmente con FENATS y FENPRUSS, ya que para nosotros es importante poder trabajar de la mano de quienes representan a los funcionarios, en este contexto pues todo lo que hagamos dentro y fuera, se haga con el máximo control en cuanto a las medidas de prevención; lo que recojo es que identifico a un equipo humano, super comprometido, con muchas ganas de poder trabajar y eso es muy tranquilizador, pues significa que muchas de las estrategias que nos indica el Servicio a través de los lineamientos ministeriales, las vamos a poder implementar bien”.

La nueva autoridad entre las actividades desarrolladas igualmente se reunió con el Edil de la comuna de Chile Chico, indicando al respecto, “Nos reunimos con el Alcalde, Don Ricardo Ibarra y como ya teníamos anteriormente una historia de trabajo y avances que logramos para el hospital y sus usuarios, hoy día se dio el mismo contexto de conversación, con ganas de hacer cosas, avanzar, mejorar y protegernos; tenemos que implementar estrategias de pesquisa, aislar los casos, identificarlos, ya que es la única forma que tenemos para poder avanzar y evitar que la pandemia nos golpe tan fuertemente”, concluyó Carmen Monsalve.

Tras un diálogo con los gremios de la Salud, Isabel Cruces, representante de FENATS en Chile Chico, sostuvo, “Nosotros como gremios de FENATS, recibimos la noticia de muy buena manera, ya que conocemos a nuestra nueva Directora que asume hoy, estamos muy contentos, trataremos de trabajar en equipo como lo hemos hecho con los directores que hemos tenido en el periodo en que somos representantes, siempre con la disposición de ser un aporte”.

Por su parte Carla Guzmán, representante de FENPRUSS en el Hospital de Chile Chico, comentó que hay una buena apreciación del nombramiento realizado por la Dirección del Servicio de Salud, “Creo que la apreciación es bien positiva, ya que se informó a los funcionarios primero algo tan importante como un cambio en la Dirección y luego se reunió en forma inmediata con los dirigentes tanto de FENPRUSS como de FENATS local y eso también nos brinda un camino de apoyo y trabajar en equipo para poder resolver todas las problemáticas que hoy en día se han ido presentando sobre todo para poder enfrentar la pandemia”.

Ante el nombramiento de Carmen Monsalve, también reaccionó el Consejo Consultivo de Salud del Hospital de Chile Chico, es así como Cecilia Ordóñez, secretaria de dicha entidad sostuvo que, “Son muchas las expectativas tras la noticia, en especial el trabajo con la atención de los pacientes en domicilio, sobre todo con el adulto mayor, el postrado y todo lo que sea necesario para que nuestra población tenga gran tranquilidad en que el hospital, para que realmente sea un hospital comunitario”, puntualizó la dirigente social.

Destacamos finalmente que la Enfermera Carmen Monsalve, desde el año 2017 a la fecha, fue Enfermera de la Unidad de Calidad del SSA, referente de Acreditación de Calidad en Salud de la Red asistencial y apoyo en Autorización Sanitaria de recintos de Salud, esto último ante la Superintendencia del ramo.