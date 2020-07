Parlamentario se reunió en los últimos días con el director regional de CORFO y directivos del PER Pesca de la misma institución, además de dialogar con alcaldes y dirigentes del litoral aysenino.

Aysen.- Un llamado a construir un gran acuerdo para que la pesca en la región de Aysén se convierta en el “verdadero motor de desarollo” de la zona, hizo el senador David Sandoval.

Y esto, pues a juicio del parlamentario, “la tramitación de la nueva ley de Pesca ha generado un cúmulo de observaciones y críticas respecto de cuál ha sido el modelo de desarrollo y el impacto que tiene esta actividad en las comunas del litoral regional”, situación que considera “nos debe alertar”.

Para Sandoval es fundamental definir las acciones para que este ámbito tenga sustentabilidad, logre un desarrollo armónico y que todos los actores vinculados a éste accedan a los beneficios y donde las comunidades puedan desarrollarse. “Un solo ejemplo: toda la zona dedicada a la pesca artesanal de la región de Aysén, equivale a toda la superficie que las demás regiones, desde Puerto Montt hasta Arica, tienen asignada como área exclusiva para la pesca artesanal”, puntualizó.

“Cómo es posible que no hayamos sido capaces de llevar adelante un modelo de desarrollo con comunidades activas, dinámicas, donde los productos del mar sean parte cotidiana de los servicios no solo para la población, sino que también en el ámbito de la alimentación escolar, de la alimentación hospitalaria, de las empresas, entre otros. Creemos que aquí tenemos un gran desafío”, subrayó.

Y esos cuestionamientos, agregó, han generado también fuertes críticas respecto de qué se está haciendo en la región “para lograr el desarrollo de la pesca artesanal”, lo cual hace necesario generar una estrategia para avanzar en el tema.

Para esto, explicó, se está convocando a diferentes actores regionales, para construir un acuerdo, “donde realmente esta importante actividad sea el verdadero motor del desarrollo de una zona que evidentemente tiene vocación marítima y pesquera, lo que por alguna razón no ha sido posible llevarlo a cabo”.

Así, en los últimos días, Sandoval se ha reunido con el director regional de Corfo, Raúl Morales, así como con ejecutivos del PER Pesca de la misma entidad, además de tomar contacto con alcaldes y dirigentes del litoral aysenino.

Sumado a lo anterior, el congresista ha solicitado en las últimas semanas, toda la información disponible en relación a las zonas contiguas y su impacto en Aysén, así como también de los proyectos e iniciativas que se han puesto en marcha en la zona durante los últimos años. “Qué ha pasado con los miles de millones de pesos que significó las zonas contiguas, que se podrían haber transformado en todo un canal de transformaciones para el litoral. Qué ha pasado con todos los recursos que se han destinado, desde la propia región, para la reposición de naves, para los programación de capacitación y de estudios, pero donde hoy día los pescadores siguen manteniendo la misma condición”, precisó.

Este diálogo que se busca abrir, argumentó, va en la búsqueda de definir una línea desarrollo que le dé sentido a una región eminentemente marítima. “Sin duda tenemos ahí sentadas unas bases significativas para el desarrollo de todas las comunidades para mejorar su calidad de vida y, por cierto, ganen los que tengan que ganar, pero también queremos que ganen insertas en el mundo del litoral”, subrayó.

Finalmente, el parlamentario dijo que estará informando los avances que se vayan dando en esta materia. “Creemos que es una estrategia necesaria, tenemos que cambiar la forma de hacer desarrollo de la pesca en la región de Aysén”, concluyó.