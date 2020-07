El Seremi de Energía de Aysén, Juan Luis Amenábar, junto al Director Regional de SEC Aysén, Hugo Ardiles, como cada año, están llevando adelante un monitoreo permanente de la ejecución de los planes de acción, instruidos por la SEC, a la empresa eléctrica Edelaysén en el marco de la llegada del período invernal.

Las autoridades sostuvieron una reunión con Edelaysén, donde la empresa eléctrica les dio a conocer el Plan de Invierno que tienen preparado para actuar ante cualquier eventualidad climática que pueda surgir durante esta época del año. Estos planes de acción, tienen la finalidad de minimizar eventuales situaciones de riesgo, como cortes de luz, para que los usuarios de la Región reciban un suministro continuo y seguro, especialmente, durante la época invernal. Además, esto se suma al llamado realizado por las autoridades sanitarias de permanecer en los hogares, producto de la pandemia por el Covid-19, lo que implica una mayor utilización de diversos artefactos eléctricos, ya sea con fines educacionales, de teletrabajo, calefacción o recreación.

“Existe la necesidad de adoptar todas y cada una de las medidas preventivas, junto con la activación de protocolos internos de la empresa eléctrica para no afectar a la comunidad, especialmente, en esta compleja circunstancia generada por el Covid- 19 que nos afecta a todos. Si bien, no se puede asegurar cien por ciento que no existan interrupciones de servicio a las familias de la Región, sí hemos estado en contacto con la empresa eléctrica para conocer con antelación su Plan de Invierno especial para minimizar estas posibles interrupciones y resolver emergencias en el menor tiempo posible”, explicó el seremi de energía, Juan Luis Amenábar.

Por su parte, Hugo Ardiles, director regional de SEC Aysén, indicó que “junto con mantener sus instalaciones e infraestructura en buen estado, como SEC reiteramos a la empresa eléctrica que debe poner a disposición de sus clientes, los canales de atención necesarios para asegurar la recepción, de forma oportuna, de reclamos o denuncias y, de esta forma, responder oportunamente a emergencias, cortes de luz, entregar ayuda a pacientes electrodependientes u otras situaciones”.

Asimismo, desde el sector Energía, destacan los avances que se han logrado relación al indicador SAIDI, estadística que muestra, en promedio, el tiempo que un usuario se encuentra sin suministro eléctrico durante un período determinado. De esta forma, se contribuye a mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, la productividad para las empresas agrícolas e industriales, el comercio, entre otras.

“Junto al Director Regional de la SEC, queremos destacar positivamente los últimos resultados en el indicador SAIDI del Sistema Eléctrico de Aysén, donde se evidencia la disminución en la cantidad de horas promedio al año sin suministro eléctrico en nuestra Región. Hace tres años atrás, la Región de Aysén estaba situada en el lugar 13 a nivel nacional en el ranking de regiones con mayor cantidad de horas sin servicio, aproximadamente 33 al año. Hoy podemos decir con satisfacción que estamos dentro de las 5 mejores de Chile, con 15 horas al año sin servicio por cliente en promedio. Falta mucho por hacer aún, pero acá hay que reconocer el trabajo que la empresa eléctrica ha hecho estos últimos años para lograr aquello, realizando inversiones y mejorando protocolos, trabajando siempre en conjunto con la SEC y la Seremi de Energía de Aysén”, comentó el seremi Juan Luis Amenábar.

Cabe recordar, que ante cualquier eventualidad en el suministro eléctrico, la comunidad debe contactarse con la empresa eléctrica, la que debe ejecutar las acciones necesarias para resolver el tema. Además, se puede ingresar un reclamo desde celulares a través de www.sec.cl , seleccionando “Reclamo o Denuncia por Electricidad” y, posteriormente, “Corte de Luz”.

