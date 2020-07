Respecto de las declaraciones difundidas por los y las estudiantes y algunos académicos de nuestra casa de estudios en los últimos días, la universidad de Aysén considera necesario informar a la comunidad regional lo siguiente:

• La Universidad de Aysén condena todo tipo de actos atentatorios a la dignidad de los integrantes de la comunidad universitaria, incluido el acoso sexual, el acoso laboral y la discriminación arbitraria. En este contexto, la universidad hará cumplir las normativas vigentes para proteger a quienes se vean afectados.

• Nos enfrentamos a una situación compleja que requiere actuar con premura y en condiciones adecuadas para llevar a cabo una investigación efectiva.

• Respecto de los hechos difundidos, es importante informar que la institución, a través de la Unidad de Equidad de Género, recibe una denuncia según lo establecido en el Protocolo Contra la Violencia Sexual y la Discriminación Arbitraria que regula estas materias al interior de nuestra universidad. Una vez recepcionados dichos antecedentes, se activan los procedimientos correspondientes y establecidos en dicho protocolo, instruyendo posteriormente desde rectoría el inicio de un sumario administrativo, el que ya se encuentra en curso.

• Desde la Unidad de Equidad de Género se ofrece acompañamiento psicológico a la estudiante afectada, quien lo acepta y será entregado a la brevedad posible a través de una entidad externa.

• Respecto de la protección hacia la denunciante, el protocolo establece una serie de medidas que se aplican cuando hay contacto directo entre la denunciante y el denunciado, situación que no se produce en este caso en concreto. Sin perjuicio de lo anterior, se hace necesario revisar nuevamente esta normativa, a fin de incorporar adecuaciones que mejoren su accionar.

• Sobre la suspensión preventiva de funciones, contemplada en el artículo 136 del Estatuto Administrativo, esta determinación es privativa de la fiscal sumariante (no siendo atribución de la rectora ni tampoco de la encargada de la Unidad de Equidad de Género) y tiene como objetivo, llevar a cabo la investigación de la mejor forma posible. Esto último no debe confundirse con la readecuación de funciones, facultad de cada una de las jefaturas directas que ejercen sus funciones de acuerdo al principio jerárquico que rige a la administración pública.

• La Universidad de Aysén es consciente de la preocupación que generan este tipo de situaciones. Es por ello que esta rectoría actuará siguiendo lo establecido en sus protocolos, asegurando en todo momento la protección de los y las involucradas y velando por que se cumpla con el debido proceso que amerita este tipo de investigaciones. Es por esta razón, que esperamos que esta investigación se desarrolle de acuerdo a lo establecido y esperar las medidas y/o resultados que la fiscal del caso estime pertinente.

• Para la Universidad de Aysén este tipo de situaciones no tienen cabida. Es por ello que confiamos que, con el apoyo de todos y todas, podremos llevar adelante un proceso investigativo con las condiciones necesarias de tranquilidad, respeto y seriedad para que el proceso se desarrolle de manera adecuada.

Natacha Pino Acuña

Rectora Universidad de Aysén