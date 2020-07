Una serie de críticas ha provocado el confuso incidente registrado entre civiles y militares en Villa O`higgins durante la noche del día sábado en horario de toque de queda. Los cuestionamientos principalmente apuntan al actuar de los funcionarios del Ejército, quienes utilizaron armas de fuego y a razón de lo cual una de las víctimas se encontraría con riesgo vital, en el hospital regional de Coyhaique.

Aysen.- Hasta ahora se ha conocido la versión de la entidad castrense y de la investigación que desarrolla el Ministerio Publico, este último ente y tan solo a un par de días de ocurridos los hecho, ha indicado que, “se ha logrado establecer – de forma preliminar – que la utilización de las armas de servicio de los integrantes de la patrulla estuvo ajustada a derecho”.

Durante esta jornada el conocido abogado de Derechos Humanos, Cristian Cruz, sostuvo un dialogo con la madre del joven que recibió un disparo en el abdomen, en medio del incidente registrado en Villa O`higgins y fue claro en señalar que.

“Claramente aquí debe existir una investigación seria, completa e imparcial, antes de comunicar decisiones que pueden implicar consecuencias nefastas, porque cuando un órgano del Estado da una información incompleta respecto de una investigación o sin tener todos los antecedentes, evidentemente eso puede atemorizar a los testigos, restar confianza en las instituciones y finalmente termina triunfando la injusticia y la falta de verdad”.

Cristian Cruz, manifestó que tuvo la posibilidad de escuchar las declaraciones del jefe de nacional de las fuerzas en la región de Aysén, General Joaquín Morales y comentó que, “cuando los periodistas le preguntan más detalles de los hechos, dice, no puedo comentar porque hay una investigación en curso. Bueno, eso es peligroso, la investigación en curso él la sabia desde antes de dar la conferencia de prensa, por lo tanto, o caya o acepta responder. Porque si no como autoridad de cierta manera abusa de un privilegio que tiene de ser escuchado por los medios de prensa del rol de autoridad para asentar una versión. Porque él es jefe de la defensa nacional en la región del Ejército de Chile, no es de veinte o treinta personas y cuando hablo de Chile, quiero decir que también es del resto de los ciudadanos. Es decir que, sería importante que como autoridad él escuche a los ciudadanos civiles, no solo a los uniformados y pueda entregar una versión íntegra a la comunidad. Bueno, opto por no escuchar a los familiares, opto por dar una versión y ante las preguntas, ahí recién se acordó que hay una investigación en curso”.

El abogado Cruz, indica que en la conversación sostenida con la madre del joven mayormente herido por personal del Ejército, “este abogado ha conversado con un familiar de las víctimas, quien manifestó clara e inequívocamente que el personal militar ingresó a una propiedad, a un recinto privado y que a partir de ahí se generan las escaramuzas que terminan con un joven de 19 años con un balazo, aparentemente disparado por un teniente en la zona abdominal, pero según la versión militar, previo a un balazo al aire. Lo cual me indica que, cuando usted dispara a la zona abdominal después de disparar al aire, es que tenía la intención clara e inequívoca de disparar a esa parte del cuerpo. Y bajo mi perspectiva, probablemente un disparo en esas características puede ser calificado del tipo homicida”.

Cruz, añadió que, “yo lo que esperaría, entendiendo que no pueden estar todos los elementos de convicción, supongo que todavía no entrevistan a las víctimas o al menos la victima que está más grave, lo que correspondería es que, todavía no existen elementos de prueba o de juicio que puedan invitar a formalizar a los funcionarios, yo eso lo puedo entender. Pero de ahí agregar que todo indica que actuaron bien, por favor, la investigación lleva dos días, hay una persona en riesgo vital, dos personas lesionadas por arma de fuego y no se trata de un lugar conflictivo, se trata de Villa O`higgins, una comuna que en su radio urbano no tiene más quinientas personas. Donde incluso de haber existido algún incidente y dado que el General habló de riesgos, sentido común y lógica, el sentido común y la lógica invitan a la patrulla a alejarse de ese riesgo y haber llamado a Carabineros para la debida colaboración o cooperación. Pero en vez de eso, deciden actuar de mano propia, aparentemente ingresando a un recinto privado, lo cual genera la molestia y quizás la exacerbación de los ciudadanos civiles, era el caldo de cultivo perfecto para esta tragedia”.

El abogado Cristian Cruz, quiso relevar las palabras de la madre de una de las víctimas, quien agradeció la colaboración del personal de Carabineros de la localidad, “por cuanto una vez lesionado el joven, fue un funcionario policial quien se preocupa de trasladar a este joven a un centro asistencial y probablemente ese gesto hasta el momento le ha salvado la vida”.

Finalmente, el abogado de derechos humanos hizo un llamado al Ministerio Publico a no abandonar a las víctimas, a preocuparse por una investigación seria e imparcial, agregando que, “es grave lo que ocurrió en Villa O`higgins, se debe investigar y yo espero que el Ministerio Publico actúe seria y adecuadamente, como es su obligación, no es un favor y que obviamente no actúe de la misma manera que lo hizo respecto de la violencia policial durante el movimiento social de 2012 y del asesinato de Iván Vásquez en Chile Chico, donde simplemente abandonó a las víctimas”.