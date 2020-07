También se establecieron lineamientos de trabajo para potenciar aún más la difusión e implementación de medidas preventivas frente al coronavirus. Por ello, la participación de las distintas áreas municipales en la reunión.

Chile Chico.- El Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra, acompañado del administrador municipal, parte del equipo técnico del área social, oficina de adultos mayores y organizaciones comunitarias, se reunieron con la nueva directora del hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, Carmen Monsalve.

La idea es efectuar un trabajo conjunto entre el Municipio y el principal recinto de asistencia pública de la comuna, afirmó el edil.

“Le damos la bienvenida a la directora con la esperanza de que las relaciones se recompongan, teniendo en cuenta de que el hospital es algo súper importante para la comunidad y en ese contexto poner a disposición lo que tiene el Municipio. También efectuamos un pequeño resumen de lo que está haciendo la Municipalidad en el área salud y decir que toda la inversión pública y municipal que hemos hecho en la comuna, está a disposición de los servicios de salud. Porque finalmente lo que queremos, no es una competencia, sino que es una colaboración, nuestro objetivo no es quien tiene más o menos, nuestro objetivo es que la gente sienta que hay una administración municipal, que hay un Alcalde, que hay un equipo de gestión que quiere que la gente tenga una buena salud y en ese contexto todos los esfuerzos que hemos hecho están encaminados hacia allá”.

La nueva directora del hospital de Chile Chico, Carmen Monsalve, destacó la cordialidad de la reunión y se mostró dispuesta a efectuar un trabajo directo y coordinado con la Municipalidad, el Alcalde y su equipo de trabajo.

“Me sentí súper cómoda, bien recibida, es lo primero. Pero además, escuché muchas inquietudes y preocupaciones del equipo que trabaja en la Municipalidad y que trabaja directamente con las poblaciones más vulnerables de la comuna y por supuesto que eso a mí me tiene que interesar, porque tenemos que dar respuesta a todos los requerimientos y necesidades de ellos, que hoy en día son hartos. Yo ya tengo el panorama claro, el equipo de salud también, cuento con el respaldo de ellos para poder implementar las estrategias que van a significar una mejora en esas condiciones y el apoyo del Alcalde es fundamental, como así también de todos sus equipos y oficinas que trabajan en esa área. Yo entiendo que es una buena posibilidad de mejorar y avanzar en lo que estamos haciendo, porque esto tiene que ser una mejora continua”.

La directora del hospital Leopoldo Ortega Rodríguez de Chile Chico, además, destacó la importancia de que la comuna cuente con una clínica de salud municipal, ya que, permite realizar exámenes que antes debían efectuarse en Coyhaique y otras zonas del país, sumado a lo que ello significa para los pacientes.

“Es un lujo contar con eso acá, ni siquiera en Coyhaique existe un acceso tan expedito para contar con esos exámenes de mayor resolutividad y que además significa que no hay que trasladar al usuario, el resultado lo puedo tener inmediato, hay un tema de oportunidad en la atención, de protección financiera, porque además son exámenes que hoy se están prestando de manera gratuita. Entonces, la verdad es que yo creo eso tiene que tener continuar de todas maneras, personalmente yo estoy completamente dispuesta a colaborar en la revisión de los convenios, en mejorar algunos protocolos para que todo sea más fluido. De acuerdo a lo que conversamos hoy con el Alcalde, siempre va a estar la disposición, en una primera instancia me corresponde ordenar o quizás implementar alguna estrategia de atención en el hospital”.

De esta forma se inicia un trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Chile Chico y el Hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, lo que en el transcurso de los días se formalizará mediante convenios de colaboración, todo en bien de los vecinos y vecinas de Chile Chico y las distintas localidades del interior de la comuna.