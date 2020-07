Además, se solicitará a la empresa Edelaysén explicar reiterados cortes del suministro en la comuna.

Chile Chico.- Este martes se desarrolló una nueva reunión del Concejo Municipal de Chile Chico, en la oportunidad Alcalde y Concejales se mostraron preocupados por una serie de temas de gran importancia para la comuna y que por diversos motivos se están viendo retrasados, como por ejemplo, el nuevo cuartel de Bomberos para “la ciudad del sol”, la no inclusión del proyecto de remodelación de la Posta de Puerto Guadal en el convenio de programación 2021 del Servicio de Salud, el retraso del Minvu para el proyecto de la nueva plaza de la ciudadanía en Chile Chico.

Para todas estas iniciativas, hubo acuerdo unánime del Concejo en oficiar a las autoridades pertinentes, entre ellas, a la representante del Ejecutivo en la región, Intendenta Geoconda Navarrete. Donde inicialmente, la Concejala Velides Urrutia, se refirió al necesario proyecto de remodelación de la posta de “la perla del lago” y que habría quedado fuera de financiamiento.

“Se llegó a este acuerdo, tomando en cuenta que nos llegó un documento de todas las organizaciones de Puerto Guadal, donde nos informan que el Subdirector Regional de Salud en una reunión con la comunidad local, les dio a conocer que estaban avanzados los trabajos y los proyectos para dicha posta. En consideración que recientemente salió la información que no está presupuestado para 2020 y 2021, la remodelación de la posta de Puerto Guadal que mucha falta hace para la comunidad, donde hay muchos funcionarios y me imagino que están trabajando en precarias condiciones. Se va a oficiar a la Intendenta y al Concejo Regional para que se integre en ese proyecto de 2021, los trabajos para la remodelación de la posta de Guadal”.

La Concejala Urrutia, dijo también que en esta última sesión de Concejo Municipal de Chile Chico, se determinó oficiar a la representante del Presidente en la región y al Core, respecto a los recursos que se necesitan para construir el nuevo cuartel de Bomberos, que gracias al trabajo de Secplac y la administración municipal, ya cuenta con RS.

“También estamos oficiando para que nos digan, que pasa con estos recursos, cuando los van a liberar y detrás de esto hay toda una comunidad y la misma Institución de Bomberos que están ilusionados con este proyecto. Creo que ellos ya se están organizando como lo van a hacer, donde van funcionar mientras se ejecutan las obras, pero no pasa nada con los recursos. Así es que, esperamos buenas respuestas, nosotros estamos con las mejores intenciones, yo no estoy reprochando ni criticando nada, pero estamos solicitando como buenos representantes de nuestra comunidad, que nos den una rápida respuesta y positiva. Esto es importante porque genera mano de obra, que es una gran necesidad de la gente y que es un conjunto de cosas que nos llevan al bienestar común”.

En los últimos días en la comuna de Chile Chico se han registrado varios cortes de energía eléctrica, al parecer algunos por fallas en el sistema y otros por situaciones externas. Esto igualmente significó un acuerdo del Concejo para oficiar a la empresa Edelaysén, que revise la situación y particularmente casos donde algunos vecinos han registrado problemas con sus artefactos, debido a los cortes repentinos de luz. Tal como lo indicó la Concejala, Teresa Aguilar.

“Se tomó acuerdo de Concejo, ya que, en varias ocasiones se está cortando sin aviso previo la energía eléctrica, también hay reclamos de los vecinos que se les han quemado sus artefactos eléctricos como refrigeradores, microondas, entre otros artículos, por los cortes muy seguidos de luz. Así es que, los vecinos están muy molestos, como así también, el cobro en las boletas está siendo muy elevado, así como estamos en estos momentos, es como para ponerse la manito en el pecho y pensar. Otro punto es que, si ellos cobran porque van a revisar los medidores, yo no he visto nunca a nadie que se preocupe de la mantención, que es algo que cobran pero que yo no he visto que lo hagan”.

Otro de los puntos donde el Concejo de Chile Chico definió establecer una reunión, fue con la autoridad policial en la comuna, debido a los constantes robos y otros hechos que no deberían ocurrir, más en la contingencia actual. Según lo comentó la Concejala Teresa Aguilar.

“Han estado ocurrido varios robos, no se sabe quién está protagonizando estos delitos o si han sido detenidos los responsables. Igual que los ruidos molestos en las poblaciones, eso es como todos los días, pero lamentablemente la gente no toma conciencia de lo que está pasando. Se hace el llamado por parte de todas las autoridades a respetar el horario del toque de queda, así es que, la gente tiene que reaccionar y estar conscientes de que esta pandemia no es un chiste, tenemos que cuidarnos entre todos, porque si no lo hacemos, exponemos a niños, adultos mayores y a toda la comunidad”.

Para este punto se acordó sostener reunión con Carabineros para abordar además materias como, revisión del cumplimiento de ordenanza municipal en torno a ruidos molestos, estacionamiento de camiones en pasajes los cuales obstruyen el normal desplazamiento, limitando el acceso a vehículos de emergencia.

Por último, otra de las preocupaciones que se dialogaron en la mesa del Concejo Municipal de Chile Chico por parte del Alcalde y los Concejales fue el proyecto de la nueva plaza cívica de “la ciudad del sol”, por ello, se acordó oficiar al Seremi de Vivienda y Urbanismo Diego Silva, para dar cuenta del financiamiento para esta iniciativa y los plazos que ha fijado el Minvu. Esta y otras de las iniciativas planteadas en el Concejo, consideran la posibilidad de trabajo para la comunidad, de ahí la preocupación de las autoridades comunales.