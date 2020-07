La Autoridad Sanitaria instó a la comunidad a informarse aún más de estos recintos, a días de asumir la responsabilidad y el traspaso administrativo de éstas por parte del Servicio de Salud Aysén.

Aysen.- Al igual que en el resto del país, la Secretaría Regional Ministerial de Salud será el ente responsable del funcionamiento de las Residencias Sanitarias en Aysén; esto con el propósito que el Servicio de Salud se oriente específicamente en la toma de exámenes PCR por COVID 19, permitiendo así que ambos organismos puedan desarrollar acciones en favor de la comunidad regional, tanto en la detección, aislamiento y posterior tratamiento de las personas que se infecten por este virus.

Así lo manifestó la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres, quien entregó más antecedentes respecto al funcionamiento de estas residencias. “Estamos culminando el proceso de transferencia administrativa de las residencias desde el Servicio de Salud Aysén, hacia la secretaría ministerial. Hasta este momento, contamos con 02 Residencias Sanitarias con capacidad para 23 personas, ubicadas en la ciudad de Coyhaique, las cuales han permitido entregar las mejores condiciones de salud para las personas que han sido diagnosticadas mediante PCR positiva para COVID-19, y para los contactos estrechos de estos casos, que no cuenten con los medios que garanticen un adecuado aislamiento para contener la transmisión de este virus, forman parte de una estrategia del Ministerio de Salud para controlar la propagación del COVID-19.”

Las residencias sanitarias son gratuitas y, en ellas, se ofrece alimento y monitoreo de salud mientras dura el periodo de cuarentena (14 días desde el inicio de los síntomas). Para mayor información, ingresa al sitio www.seremidesaludaysen.gov.cl o llamando al fono: 800 726666.

Requisitos de Ingreso

– Personas con PCR positivo para COVID-19 y contactos estrechos.

– Personas mayores de 18 años.

– Diagnóstico confirmado de Coronavirus (COVID-19).

– No requieran hospitalización.

– Presenten sintomatología respiratoria compensada, al igual que las patologías crónicas.

– No tengan dependencia funcional y/o cognitiva.