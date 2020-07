El legislador además aseguró que las propuestas del Gobierno para la clase media significarán aumentar el endeudamiento.

Coyhaique.- Consciente de las serias dificultades económicas que están pasando miles de familias chilenas producto de las medidas santiarias adoptadas por la pandemia, el diputado Miguel Ángel Calisto resaltó la moción parlamentaria que permite el retiro de un 10% de los ahorros previsionales, asegurando que las propuestas del Gobierno para ayudar a la clase media se traducen en “más endeudamiento”.

Según el legislador, “estamos ante una crisis sanitaria y una crisis económica sin precedentes, por lo que tenemos que redoblar los esfuerzos para entregar una ayuda real a las familias que lo están pasando muy mal por no poder generar ingresos. Esa ayuda no puede traducirse en más endeudamiento, por lo que la opción de poder sacar un porcentaje de los ahorros previsionales me parece una alternativa acorde a la gravedad de la situación que vivimos”.

Calisto agregó que “estamos hablando sólo de un porcentaje de los ahorros ante una situación excepcional. En el escenario complejo que enfrentamos, necesitamos que se tomen medidas más osadas, por eso es fundamental que le Gobierno se abra a apoyar la moción parlamentaria que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados”.

“Tanto se ha dicho desde el oficialismo que una medida como esta es pan para hoy y hambre para mañana, pero las propuestas presentadas por el Gobierno hacen referencia exactamente a lo que se refiere este dicho, hacer que las familias que lo están pasando muy mal tengan algo de dinero ahora, pero en unos meses más deben empezar a devolverlo”, afirmó.

Con respecto a las medidas planteadas por el ejecutivo, Calisto aseguró que “valoro el interés de buscar un apoyo para las familias, pero el problema del Gobierno se traduce en anuncios que no tienen bajadas correctas, con requisitos que hacen que muy pocos accedan a estos beneficios, y lo que califican extienden su situación, manteniendo una clase media más endeudada”.

Finalmente, el legislador señaló que “aún es tiempo para que el Gobierno apoye este proyecto y de señales claras de que están del lado de las familias afectadas. Por mi parte, vamos a apoyar este proyecto cuando haya que votarlo en la sala de la Cámara de Diputados”.