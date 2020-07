Luego de conocerse un anunció hecho por el Ministro de Salud, Enrique Paris, respecto a una serie de medidas con las que se pretende realizar un desconfinamiento gradual de nuestra región y la región de Los Ríos. Medida que iría de la mano con la instalación de un cordón sanitario para toda la región de Aysén. El Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra Valdebenito, fue claro en manifestar que este un tema que debe ser analizado por todos los actores locales y lamentó que el presidente regional de Aremu, haya dado una opinión sin consultar a algunos de sus pares.

Chile Chico.- “Me parece que es muy prematuro dar una opinión desfavorable o positiva respecto de un anuncio que recién se acaba de hacer y que empieza a operar en un par de días más. Así como también quiero aclarar que, si bien la Aremu a través de su presidente manifestó conformidad, quiero decir que, no sé si es la opinión de todos, porque al menos en mi caso ni se me consultó ni he opinado. Yo creo que, toda medida es posible de mejorar, de perfeccionar, de adecuar, pero siempre y cuando esto se converse y veamos cuales son los efectos. Hay que recordar que las autoridades tenemos un mandato ciudadano y corresponde a ellos pedirle la opinión, preguntarles y saber entre todos cual es el mejor camino que se debe tomar”.

La máxima autoridad comunal en Chile Chico, además, se refirió al cordón sanitario regional, otra de las medidas anunciadas por autoridades del Gobierno a nivel central.

“Una cosa es el cordón sanitario que estamos todos de acuerdo que se debe tener y reforzar, otras son las medidas de apertura gradual. Yo creo que tiene que ser algo consensuado con todos los entes que participan y teniendo en cuenta las medidas. Ya hemos visto la experiencia en otros países donde se ha hecho esto mismo y que finalmente hoy están volviendo a tener un rebrote de la pandemia. Yo creo también que cada medida debe tener una revisión de su implementación, la operatoria, como se va a medir el 25%, una serie factores y lo más importante, ver si están dispuestas todas las medidas de sanitarias y seguridad, por ningún motivo tenemos que exponer a nuestra población”.

Finalmente, el Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra Valdebenito, insistió en que todas estas medidas deben tener una bajada con las autoridades, dirigentes y comunidad local, ya que “nuestros vecinos y vecinas, pueden aportar y exigir lo necesario, ante un posible desconfinamiento”, concluyó.