Es incomprensible que a 4 meses de iniciada la crisis sanitaria más grande de nuestra historia, aun no se pueda garantizar algo tan esencial como el acceso a los servicios básicos.

Coyhaique.- Durante las últimas horas el Gobierno a través del Ministro Secretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, informó que en los próximos días el Gobierno ingresará al Congreso un veto presidencial a la ley que prohibió el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia.

Al respecto, el Presidente del Partido Radical, Jorge Calderón Núñez, señaló: “Es incomprensible que a 4 meses de iniciada la crisis sanitaria más grande de nuestra historia, aun no se pueda garantizar el suministro de servicios básicos a las familias Chilenas. Más grave aún, es que a que a casi un mes de aprobada la iniciativa legal en el congreso, el Gobierno aún no promulgue la Ley, y anuncie un veto en contra de esta legislación”.

La ley fue aprobada el 11 de junio pasado y establece que, durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago.

De esta misma forma, Calderón Núñez puntualizó: “Las personas no están pidiendo ni regalos ni condonación de deuda, sino simplemente que si no ha podido pagar, se reprograme la deuda para mantener servicios que son esenciales. El Gobierno nuevamente está llegando tarde al dilatar la implementación de medidas adoptadas de manera democrática e institucional a través del Congreso. Estamos en una situación excepcional, y por tanto se requieren medias oportunas y excepcionales”.