El Presidente Sebastián Piñera dio a conocer el domingo el denominado Programa de Protección para la Clase Media, que tiene como objetivo ir en auxilio de uno de los sectores más afectados en lo económico por la crisis sanitaria que afecta al país. De esta manera, el gobierno ha propuesto cuatro pilares fundamentales que buscan cubrir las urgencias más inmediatas, abordando temas como la vivienda, educación y recursos básicos.

“La clase media chilena es producto de su propio esfuerzo, es gente que se ha levantado por sí misma y nuestra región de Aysén es fiel reflejo de eso; por eso nuestro gobierno no puede dejar de lado a todos esos chilenos que la conforman, sobre todo en estos días en lo que la pandemia nos ha golpeado con dureza, no sólo en lo sanitario, sino también en lo económico. De eso se tratan estas nuevas medidas; desde le Estado queremos apoyar a las familias vulnerables y de clase media para que puedan cubrir sus obligaciones asociadas a la vivienda y la educación superior de sus hijos”. Indicó Tatiana Fontecha Bórquez, Seremi de Gobierno.

Estas medidas se suman a la Red de Protección Social que el gobierno ha tejido para enfrentar el brutal impacto económico del coronavirus, como el Ingreso Familiar de Emergencia, la Ley de Protección del Empleo, el beneficio para trabajadores independientes, y la entrega de 2,5 millones de canastas de alimentos.

Créditos Covid clase media y Ampliación de Créditos de Educación Superior

Una de las propuestas del gobierno consiste en el denominado “Crédito Covid Clase Media”, que considera préstamos blandos de hasta 2 millones 600 mil pesos para aliviar la carga de las familias a través de préstamos sin intereses reales. Este préstamo tendrá un plazo de 4 años, podrá retirarse en 4 cuotas y empezar a pagarse después de 1 año y permitirá tener hasta $650.000 mensuales por cuatro meses.

Otra de las iniciativas corresponde a la propuesta de “Ampliación del Crédito para la Educación Superior”, que tiene como norte el aliviar el segundo semestre académico a cerca de 130 mil estudiantes que actualmente costean su educación, pero que se han visto afectados por el impacto de esta crisis, abriendo así un proceso excepcional de postulación al CAE, disponible para estudiantes cuyas familias hayan visto caer significativamente sus ingresos.

“Nuestra propuesta de créditos blandos y la ampliación de Créditos de Educación Superior busca ayudar a cubrir la urgencias y obligaciones asociadas a la educación y a la baja de los ingresos. Los principales temores de la clase media son perder el trabajo, tener una enfermedad grave, no poder pagar la educación de sus hijos, etc. Por eso el gobierno de Sebastián Piñera busca apoyar y decirles a esas familias que no van a estar solas, que los vamos a acompañar y ayudar a ponerse de pie en esta pandemia”. Aseveró Fontecha Bórquez.

Postergación de dividendo y Ampliación de subsidios de Arriendo

La vivienda sigue siendo una de las aristas más complejas para un gran número de familias chilenas que han visto mermado sus ingresos en esta crisis. Bajo esta perspectiva nace la ampliación del denominado “subsidio de arriendo de la Clase Media”, beneficio que irá en apoyo de aquellas familias que han visto caer sus ingresos en más de un 30%. Esas familias podrán postular a un subsidio que les aportará hasta $150.000 mensuales durante 3 meses para arriendos de hasta $400.000”, para esto es necesario postular al beneficio por medio de la página web www.minvu.cl.

En esa misma línea, el ejecutivo contempla ayudar a las familias que con gran esfuerzo han logrado el preciado sueño de la casa propia, por medio de la Postergación de pagos de dividendos de créditos hipotecarios, entregando una garantía estatal, postergando el pago hasta unos 6 meses. Podrán aplicar a este beneficio las familias que no tengan una mora superior a 29 días, y cuya vivienda tenga un valor menor a 285 millones de pesos, lo que cubre hasta el 90% de las viviendas.

“Como gobierno hemos recogido propuestas de muchos sectores en sintonía con la ciudadanía, para formular e impulsar este plan especial de apoyo para la clase media, que se suma a la Red de Protección Social. Ahora confiamos en el trabajo de nuestros parlamentarios, que sin miramientos políticos y anteponiendo las necesidades de nuestra gente, trabajarán para que prontamente este programa se concrete”. Finalizó la Seremi de Gobierno.