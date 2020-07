“Este proyecto demuestra que muchos no conocen la realidad de Aysén y las regiones del sur”

Coyhaique.- Como lamentable calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la aprobación del proyecto que prohíbe el uso de la leña, asegurando que esta iniciativa está mal planteada al no considerar la implementación de algún incentivo o alternativa para reemplazar el uso de este producto para paliar las bajas temperaturas en la zona sur de nuestro país.

Según el legislador, que votó en contra, “este proyecto va en la línea equivocada, estamos partiendo al revés. La prohibición del uso de la leña no es el camino indicado, aunque este proyecto está acotado a un segmento social. El Gobierno primero debiera entregar herramientas para reemplazar el uso de la leña en todas las comunas saturadas donde tenemos serios problemas de contaminación”.

“Este proyecto demuestra que muchos no conocen la realidad de Aysén y las regiones del sur. Acá hemos visto la ausencia del Estado en un rol que es fundamental para tener una alternativa. En Aysén todos usan leña, porque acá no tenemos el clima del norte de Chile, en invierno tenemos 10 grados bajo cero y no hay más alternativas para calefaccionar los hogares”, afirmó.

El parlamentario indicó que “si el Gobierno no implementa, por ejemplo, un subsidio eléctrico, o un subsidio al gas como el que tienen los Magallánicos, no podemos reemplazar la leña. Al no tener alternativas, no podemos prohibir su uso. Este podrá ser es el punta pie inicial para prohibir en todos los hogares el uso de la leña”.

Finalmente, Miguel Ángel Calisto indicó que “hay que partir por crear un subsidio para incentivar el reemplazo del uso de la leña, intervenir para que las viviendas, que son el principal origen de la contaminación, sean térmicamente eficientes con más subsidios de mejoramiento térmico sin burocracia, como también aumentar el programa de recambio de calefactores”.