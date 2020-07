A poco más de un mes de haber asumido como Alcalde titular en la comuna de Guaitecas, Marcos Silva, se ha encontrado con una serie de situaciones donde hubo recursos que nunca se justificaron o rindieron y que desde el ejecutivo mediante reiterados oficios están solicitando que el Municipio los devuelva.

Melinka.- Todas estas situaciones son parte de la mala y cuestionable gestión anterior y que incluye a la reciente suplencia del cargo de Alcalde, las que fueron ocupadas por ex autoridades afines al Gobierno.

Marcos Silva, afirmó son varios los documentos que están solicitando el reintegro inicialmente de 78 millones de pesos, los que fueron entregados en su oportunidad por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Guaitecas, mediante el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Recursos que en este minuto se desconoce que sucedió con ellos.

“Y donde el Ministerio de Educación reitera que se reintegren 78 millones de pesos que de alguna manera no fueron rendidos. Desde la fecha 14 de enero, se da como plazo treinta días hábiles para poder responder, de lo cual no hubo respuesta en su minuto y si la hubo, desconocemos donde está. Lo que queda claro es que aquí, estos 78 millones de pesos evidentemente a esta administración no les sobran, todo lo contrario. Así es que, hechas las averiguaciones en finanzas, esta plata no está, evidentemente no se gastó en educación, por lo tanto, no hace alusión el Ministerio de Educación de que pudo haber sido una plata mal rendida o no invertida donde no corresponde, sino que, derechamente esta plata como no se gastó en educación no hemos encontrado aún, que paso con estos dineros”.

El Alcalde Marcos Silva, agregó que, existen otros 17 millones de pesos FAEP, que no se ha logrado saber que paso con ello. Es por este motivo que, bajo sus atribuciones la nueva autoridad comunal en Guaitecas ha tomado la decisión de denunciar para que estos extraños hechos se investiguen, se aclaren y los responsables de aquellos respondan ante la justicia.

“Todo esto sin sumar 17 millones de pesos adicionales, que tampoco sabemos dónde están y que tienen que ver justamente con el FAEP. Por lo tanto, en conversación con el Contralor vamos a presentar o una denuncia ante la PDI o derechamente una querella en contra de quienes resulten responsables por la administración de estos recursos. Por supuesto con la debida información a Contraloría, solicitando una investigación respecto a esta materia. Entendemos la complejidad por el tema de pandemia, la Contraloría no se puede movilizar de un lado a otro, pero buscaremos los medios y pondremos tal vez una persona disponible en la Municipalidad para que vaya entregando la información que se necesite. Así es que, también le queda una ardua tarea a nuestro nuevo DAEM, con respecto a buscar la información para que sea entregada a la justicia y se puedan determinar los presuntos responsables de esta situación en particular”.

El Alcalde de la comuna de Guaitecas, Marcos Silva, fue enfático en concluir señalando que, todo lo que se esta evidenciando hablan y ratifican “la mala administración que tuvo el Municipio anteriormente” y “el ocultamiento de información a los Concejales”.