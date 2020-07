Parlamentario señaló que el documento instructivo del cordón sanitario tiene demasiada letra chica, producto de ello siguen las excepciones que ya existían desde que se estableció la cuarentena obligatoria por parte de la autoridad sanitaria.

Aysen.- Muy preocupado se mostró el diputado René Alinco Bustos luego de conocer el comunicado emanado desde la Jefatura de la Defensa Nacional Región de Aysén, respecto de cómo operará el cordón sanitario anunciado hace unos días por el propio ministro de Salud, Enrique París, junto con determinar un gradual desconfinamiento para Aysén.

“Tengo un sentimiento profundo de preocupación porque el Gobierno central, producto de la información que entrega el Gobierno regional, está tomando medidas experimentales sobre cómo nos protegemos del Covid-19”, afirmó el parlamentario, junto con referirse al retorno a clases efectuado desde el lunes de la semana pasada en la Escuela María Antonieta Parra de la localidad de Puerto Sánchez, comuna de Río Ibáñez, ante lo cual expresó “espero como le dije al señor alcalde, que no suceda nada trágico ni para los niños ni para los habitantes de Puerto Sánchez, pueblo con gran cantidad de adultos mayores…”.

Continuando en la línea de las nuevas medidas anunciadas desde nivel central como parte de un desconfinamiento gradual en la región de Aysén y Los Ríos, el parlamentario señaló que estas han sido inconsultas “medidas que no han sido colegiadas o consultadas a la comunidad aysenina a través de sus representantes…son medidas que no han sido consultadas ante la Coordinadora Social por la Salud…organización que reúne más de 50 organizaciones territoriales…”, afirmó el diputado René Alinco quien además se refirió a las declaraciones de la intendenta Geoconda Navarrete en un medio de comunicación regional donde resalta que las medidas adoptadas por el Gobierno son las correctas siendo que durante estos tres últimos días el número de casos ha aumentado considerablemente.

Cordón Sanitario

A juicio del diputado, el cordón sanitario no es más que un cambio de nombre a las medidas que ya estaban implementadas en la región, toda vez que desde la Jefatura de la Defensa Nacional indicaron que bajo esta medida, “(punto 2 del documento) solo podrán cruzar a través de los cordones sanitarios que se establezcan, aquellas personas que estén en posesión de un Salvoconducto Individual, permiso de desplazamiento colectivo o permiso único colectivo, para asegurar el abastecimiento básico y los servicios esenciales en dicho lugar…”, y si vamos a conocer la descripción del permiso de desplazamiento colectivo y el permiso único colectivo, este último refiere que “Es aquel solicitado por una empresa o institución de rubro esencial que se señale en el citado instructivo, sea pública o privada, para que sus trabajadores puedan asistir de manera presencial al lugar de trabajo y/o circular en el ejercicio de sus funciones, el cual debe ser obtenido a través de la Comisaría Virtual. Este permiso, se utilizará también para permitir el acceso y salida de un cordón sanitario, y circular en horario de toque de queda…”, lo que genera muchas dudas.

“Todos estamos de acuerdo con el cordón sanitario, pero este cordón sanitario me atrevo a decir que es una mentira. Es una mentira primero porque lo dicta la Jefatura de la Defensa Nacional de la Región De Aysén y lo firma la Oficina de Comunicaciones de la Defensa de la región de Aysén y debería firmarlo el jefe de la Zona con nombre y apellido. Este documento tiene 10 puntos y dentro de este, el titular suena muy bonito, pero en el punto 2 es donde tenemos problemas…porque el permiso de desplazamiento colectivo le da pauta a las empresas salmoneras, a las empresas constructoras y que tienen obras viales, a sacar e introducir en la región su personal…el cordón sanitario nos dio grandes titulares pero en la práctica es igual que la cuarentena obligatoria con excepciones decretada por la Seremi de Salud hace más de un mes”, afirmó, agregando que esto es producto de que la autoridad sanitaria, la intendenta, el director del Servicio de Salud y el director del Hospital, “siguen diciendo a Santiago que aquí están las condiciones prácticamente para abrir de par en par la región…el plan de desconfinamiento debería ser muy afinado pero donde no podemos tranzar es en el cordón sanitario…”, reclamó el diputado Alinco Bustos.

Respecto del traslado de trabajadores, el parlamentario fue enfático en señalar que existe gran porcentaje de cesantía en Aysén producto de la pandemia, por lo tanto, mano de obra que espera tener ingresos y podría trabajar en las empresas, reflejo de la crisis social que se vive son el aumento de ollas comunes en la región lo que se recrudece en época de invierno. “Siempre nos han pasado a llevar a la región de Aysén porque confunden nuestra sencillez con temor y los ayseninos no somos cobardes, somos respetuosos, tenemos harta paciencia pero la paciencia tiene límites y por esto digo que tenemos que revisar este documento sobre el cordón sanitario”, finalizó el diputado por la región de Aysén, agregando antes una petición a la comunidad, “revisen este documento que es puro titular…no seamos inocentes, ninguna empresa va a traer a trabajadores para tenerlos en cuarentena por 14 días con sueldo…”.