Medida comienza a implementarse este domingo, a partir de las 22:00 horas.

Aysen.- “El cordón sanitario es bastante más riguroso que otras medidas y me parece muy bien que se haya conseguido, porque se establece un riguroso control de los diferentes puntos de entrada y salida de la región de Aysén”. Así lo señaló el senador David Sandoval, al referirse a la puesta en marcha de la medida, a partir de las 22:00 horas de este domingo 12 de Julio.

El parlamentario señaló que esto va a significar, en la práctica, “más restricciones desde el punto de vista de la circulación”, agregando que la iniciativa repercutirá “en una mayor protección de los temas de contagio o propagación dentro de la propia región”.

En ese sentido, destacó el trabajo que ha desarrollado la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, quien desde hace un tiempo estaba planteando este requerimiento al Minsal. “Es un gran logro para mantener lejos y controlado este problema”, indicó.

El parlamentario además, se refirió al retorno a clases de la Escuela de Puerto Sánchez, en la comuna de Río Ibáñez. “El alcalde Marcelo Santana está viendo la situación, desde el punto de vista de su comunidad escolar, abriendo la escuela de Puerto Sánchez. Se están tomando todos los resguardos para tranquilidad de su gente. Me pareció bien lo que planteó el alcalde”, señaló.

Cabe señalar que también en Aysén se levantarán algunas medidas de confinamiento, entre ellas, la apertura, con limitaciones de cantidad de personas, para eventos deportivos, operación en un 25% de capacidad de restoranes y cafés y la posibilidad de que adultos mayores puedan salir una vez al día.

Sobre este punto, Sandoval se reunió en los últimos días con gremios gastronómicos de Aysén y Magallanes, junto a parlamentarios de ambas regiones, para conocer los planteamientos e inquietudes que tienen dichas organizaciones, considerando el impacto de la pandemia sobre estas actividades.

Asimismo, el legislador insistió en la importancia de “evitar el pánico y la alarma, porque ese es el peor camino para este tema”, resaltando el que se estén tomando, por parte de las autoridades, las medidas adecuadas. “En la región, se ha manejado la situación con todos los resguardos y cuidados posible. Estamos bajo un mecanismo de riesgo y eso no pasa solo aquí, sino que en todo Chile y el planeta. Pero se han tomado medidas que han permitido mantener el tema del contagio bastante controlada acá. Eso es bueno que la gente lo sepa, porque hay que darle la sensación de tranquilidad, no de descuidarse, pero jamás de alarma o pánico”, subrayó.

Finalmente, el legislador dijo que estará atento al desarrollo de este tema, insistiendo en el llamado a la comunidad para el autocuidado y responsabilidad “en mantener los resguardos de las instrucciones y recomendaciones que hace la autoridad sanitaria”.