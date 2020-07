Según explicó el director de SERNATUR, Patricio Bastías, en los próximos días más emprendimientos volverán a funcionar a un 25% de su capacidad. Intendente Geoconda Navarrete destacó que el levantamiento de algunas medidas permitirá, a más de 600 personas, poder realizarse cirugías no críticas.

Coyhaique.- El lunes 13 de julio fue la fecha en que los cafés, restaurantes y locales afines tuvieron la posibilidad de reabrir sus emprendimientos, luego que el 20 de marzo pasado, el gobierno anunciara su cierre debido al alto número de contagios por el Covid-19. Tras su reapertura, en la región de Aysén fueron once los emprendimientos que abrieron nuevamente sus puertas al público.

La información fue ratificada por el director regional de SERNATUR, Patricio Bastías, quien señaló al respecto que “el día de ayer hemos amanecido con una nueva condición para gran parte de la actividad turística, ya que desde ayer pueden abrir con un aforo máximo del 25%, y hemos tenido la posibilidad de ver como 11 establecimientos abrieron sus puertas, atender clientes, de una forma muy responsable con la convicción de que esto es de carácter voluntario”.

Sobre lo mismo, el director agregó que “hemos recibido mucha información de otros establecimientos que se van a incorporar esta semana y esperamos superar los 20 establecimientos abiertos” recalcando que se trata de “una medida de carácter voluntaria que le permite ir abriendo una puerta a esos establecimiento para ir incorporando algunos trabajadores e iniciar una nueva etapa y nuestro llamado es a la responsabilidad”.

Cirugías no críticas

De las cinco medidas levantadas en la región de Aysén y Los Ríos –de las cuales aplican solo 4 en territorio aysenino- la Intendente y Ejecutivo Regional, Geoconda Navarrete, destacó la posibilidad que tendrán cientos de hombres y mujeres de poder reprogramar sus cirugías no críticas.

“Nosotros teníamos a la fecha acumulada más de 600 personas que estaban en espera de poder realizarse una cirugía en el Hospital de Coyhaique, y esto se tuvo que suspender por toda la readecuación y prioridad para tener los recursos para la pandemia; dado el comportamiento de nuestra región y la baja cantidad de casos es que hoy día se nos permite hacer un reagendamiento y pueder retomar la realización de estas cirugías que, probablemente, si pasaba más tiempo la persona se hubiera visto más afectada si no es tratada a tiempo”, dijo.

Además, Geoconda Navarrete resaltó la medida que rige para los adultos mayores, destacando que en la región –desde el inicio de la pandemia- entregando “un apoyo permanente a través del SENAMA, llamándolos, a sus directivas para saber cómo están, qué necesitan. Recordemos que nosotros como región implementamos desde el día todo lo relacionado a atención en domicilios, a través de los distintos consultorios, para que ellos no salieran a la vía pública ni se concentraran en los centros de atención, entregándoles los medicamentos, alimentación complementaria y controles de salud”.

Por último, la Ejecutivo recalcó que “todas las medidas sanitarias que teníamos hasta antes del cordón sanitario continúan y esperamos que la sigan respetando”.