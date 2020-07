Con la exposición de un caso de un emprendedor aisenino que está con serios problemas económicos producto de las medidas sanitarias establecidas por la pandemia, el diputado Miguel Ángel Calisto justificó su voto a favor del proyecto que permite el retiro del 10% de los ahorros previsionales, iniciativa que fue aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados.

Aysen.- Según el legislador, “esta semana estuve conversando con un emprendedor de la región, quien me comentó su situación, la que permite graficar perfectamente la urgencia del proyecto que estamos aprobando. El perdió más de 3 millones a principio de año en las AFP y producto de las medidas sanitarias tiene facturación cero, es decir, no está generando ingresos”.

“¿Cómo puede pagar sus cuentas si no tiene acceso a los beneficios que ha propuesto el Gobierno? El bono de de 500 mil anunciado los últimos días no le alcanza para nada. Ha dejado de pagar el dividendo y puede perder su casa. Lo único que lo podría ayudar es echar mano al 10% de su fondo de pensiones, esto le daría liquidez”.

Calisto argumentó que “el proyecto que estamos aprobando hoy representa el sentido común frente a la grave crisis que estamos viviendo, es acotado y responsable, porque permite por una única vez el retiro del 10% de los fondos previsionales. Hay mucha gente que prefiere tener 30, 40 o 50 mil pesos menos de jubilación, que perder sus casas por falta de liquidez”.

Finalmente, el legislador señaló que “esto no es populismo, no es pan para hoy y hambre para mañana, es la realidad de muchas personas, muchas familias que confiaron y creyeron en el sistema, son los olvidados de Chile, los que pagan impuestos y generan empleos. Esto lo planteo con mucha fuerza, no estamos buscando imponer ideas fracasadas como el reparto, en ningún caso es la idea de esta iniciativa”.