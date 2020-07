A cuatro meses de instaurada la Mesa Covid-19 en la región de Aysén –encabezada por la Intendente Regional, el Colegio Médico, la seremi de Salud, la Universidad Aysén e Inacap, la AREMU y el Consejo Regional; instancia que fue ampliamente valorada por gran parte de sus integrantes ya que allí se pudieron generar acciones concretas para apoyar a la red de salud, a los municipios e instalar temas para frenar el avance del Covid-19.

Coyhaique.- De acuerdo a la Intendente Geoconda Navarrete, las sesiones fueron positivas generando al menos unas nueve iniciativas por parte de sus integrantes, algo que a su juicio “dan cuenta de que todos los actores han querido aportar de distintos frentes y puntos de vista e indicaciones en términos de la prevención a esta crisis sanitaria que nos ha afectado como región”.

En esa misma línea, la Ejecutivo destacó “el aporte de la academia que ha sido destacado en estudios y proyecciones que están trabajando, elaborando análisis en relación al Covid-19 y la contaminación de la cual ha elaborado tres informes y que la Universidad de Aysén ha ido liberando y dando a conocer, que permiten tomarlos como insumos para las acciones que se realizan”, dijo.

Por último, la Intendente Navarrete hizo hincapié en el aporte de los municipios, a través de la AREMU, para buscar “alternativas de apoyo a las barreras sanitarias, intrarregionales, que les permitieran dar tranquilidad a sus territorios y en la canalización de inquietudes y opciones de apoyo social a sus familias”.

Para el Presidente del Colegio Médico, Dr. Claudio Vallejos, uno de los gestores de la Mesa Covid-19, relevó lo realizado en Aysén –en razón de las cifras sanitarias- señalando que las mismas “no son producto del azar, sino que de un constante trabajo, diálogo, participación y en general positivo que han permitido que nuestra región tengan las mejores cifras del país”.

El facultativo eso sí, calificó las medidas de desconfinamiento y particularmente las formas de cómo se enteraron fue “incorrecto e inadecuado” aunque agregó que “lo importante es el futuro y con las cifras sanitarias que la región tiene –y que el mismo Colegio Médico y el Consejo Asesor del ministerio- la región las cumple a cabalidad: Uno, que la ocupación de las camas UCI no supera el 80%; dos, que la capacidad de testeo está implementado y que la positividad no supere el 10% y tercero, que la trazabilidad es sobre el 95%, de tal manera que los tres pilares claves la región los puede cumplir”.

En tal razón, el representante del COLMED sentenció que “el plan de desescalada es el adecuado, está en la línea correcta pero exige una gran responsabilidad de toda la gente de Aysén”, sentenció.

La academia

En representación de la academia, Natasha Pino, rectora de la Universidad de Aysén, indicó que la Mesa Covid-19 fue un espacio donde ellos –junto a INACAP- pudieron “aportar con lo que sabemos hacer y tenemos a disposición”.

En tal sentido, Pino destacó la posibilidad de entregar elementos de protección personal, agregando que “fuimos capaces de articularnos con la red de salud, tomando datos reales de nuestra región y de alguna forma ir emitiendo informes -3 a la fecha” indicando además que “el rol de la mesa fue apoyar a la autoridad, oficiamos en varias oportunidades que tomaran medidas nos da la impresión que fueron escuchadas como en la de aplicar el cordón sanitario”, indicó.

Natasha Pino además valoró la presencia del mundo académico, indicando que “estamos allí para generar conversación, instalar temas ya que nos ayuda a todos en pensar la solución (como la contaminación)” respondiendo además a algunas críticas en relación a un supuesto apoyo al gobierno, idea que respondió señalando que “no importa si es un espaldarazo para el gobierno, lo que importa es que todos los que estamos aquí sentados queremos avanzar en que esta región siga siendo una región con pocos casos”, dijo.

Aremu

Desde la Asociación Regional de Municipalidades de Aysén, liderada por el alcalde Marcelo Santana, también se sumó a las palabras de los demás integrantes en relación a buen funcionamiento de la instancia, relevando lo realizado desde sus asociados.

“Como municipios hemos colaborado con la implementación de algunas medidas sanitarias, como por ejemplo, el cofinanciamiento de las barreras sanitarias, también en poder llegar con logística a nuestros habitantes; paso seguido colaboramos con el programa de alimentos y que si no fuera por la logística y capacidad de desplazamiento no se llevarían a efecto con la velocidad que se requiere”.

Santana además relevó las mociones planteadas por los “la necesidad de empleos, aumentar los recursos. La mayoría de las municipalidades no han cerrado durante esta pandemia y eso tiene que ver con el rol de primera institución pública” indicando además sobre el desconfinamiento que “esperamos que lo veamos como una oportunidad, no como un retroceso” palabras que las sustentó señalando que “el rubro gastronómico se acercó a nosotros como Asociación Regional y nos planteó la necesidad de ir abriendo algunos locales por la crisis económica” concluyendo con que la instancia de la Mesa Covid-19 en su calidad de asesores y consultores “nos ha servido, para diferir y plantear puntos de vista que reflejan la realidad territorial”.