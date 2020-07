Ingresando a la web del servicio, desde ahora se puede obtener el Certificado de Soltería, así como también se puede realizar el trámite de Posesión Efectiva para hacer valer las herencias.

Aysen.- Como una manera de evitar que las personas vayan a las oficinas en tiempos de pandemia, el Servicio de Registro Civil e Identificación, dispuso dos nuevos trámites gratuitos y en línea: la Solicitud de Posesiones Efectivas, y el Certificado de No Matrimonio (o de soltería).

De esta manera, para solicitar la posesión efectiva, desde ahora se debe ingresar a www.registrocivil.cl y contar con Clave Única. El trámite está disponible de manera gratuita para todas las posesiones efectivas cuyo valor sea inferior o igual a $ 9.066.960 (15 UTA), cifra que corresponde a más del 60% de las solicitudes que se realizan mensualmente en esta materia.

En tanto, el informe de no matrimonio, destinado a las personas que deben acreditar su estado civil de soltero/a, también se dispuso de manera gratuita y en línea, ahorrando tiempo y dinero a las personas. Los únicos requisitos son contar con Clave Única. Antes de esta medida, este documento solo se entregaba presencialmente en las direcciones regionales del Registro Civil, o en su defecto, se debía ir a una notaría para realizar una declaración jurada.

Sobre la puesta en marcha de estos dos nuevos servicios gratuitos, el Seremi de Justicia y DD.HH Luis Prieto señaló que “siempre en el afán de modernizar el servicio, para darle mayores facilidades y mejor acceso a la gente, sobre todo en estos tiempos de pandemia, es que hemos dispuesto la Inscripción de Posesión Efectiva en forma gratuita y en forma remota desde la web del Registro Civil, cuando el total del monto de ésta no supere los nueve millones de pesos. Lo mismo hemos hecho con al Certificado de No Matrimonio, que se extenderá simplemente pidiéndolo desde el sitio web, para simplificar la vida a las personas”.

Por su parte, el Director Regional del Registro Civil e Identificación (s) Danilo Carrillo indicó que “la atención a las personas es nuestra prioridad, y como Servicio sabemos la responsabilidad que tenemos, por eso estamos desarrollando nuevas alternativas que permitan a las personas efectuar sus trámites evitando los desplazamientos”.

Finalmente, mencionar que además de estos dos nuevos trámites que se pueden realizar en línea, desde el 26 de junio, el Servicio de Registro Civil e Identificación retomó los agendamientos de matrimonios, acuerdos de unión civil y audiencias determinadas por la Ley N°21.120, y para solicitar hora, los usuarios deben llamar al Contact Center del Registro Civil, marcando el 600 370 2000 y hacer el requerimiento al ejecutivo telefónico. Éste deriva la solicitud a la Dirección Regional correspondiente, la que deberá revisar la agenda, determinar el número de personas que podrá asistir a la ceremonia (máximo 10) y comunicarse con el solicitante para coordinar su realización.