Durante el recién fin de semana y raíz de las permanentes nevadas, al menos ocho pobladores del sector “El Ceballo” en la comuna de Chile Chico, provincia General Carrera, quedaron aislados, sin poder salir de sus predios y tampoco tienen la posibilidad de que alguien externo pueda llegar hasta sus viviendas, debido a que hay lugares en que la nieve llega al metro de altura.

Chile Chico.- Esta es una situación que tiene molestos a los pobladores del sector, muchos de ellos, integran el “Comité Lanero El Ceballo” y a través de su presidenta, Carolina Navarro, han evidenciado esta situación ante las distintas autoridades de Gobierno y la respuesta del ejecutivo, no ha sido la satisfactoria para los vecinos.

“El día viernes en la mañana, nos dirigimos a la Gobernación para hablar con el Gobernador para solicitarle ayuda, porque habían en ese momento ocho pobladores que estaban con sus acceso intraprediales al camino principal tapados. Entonces, ellos no podían salir y nosotros no podíamos ingresar a dejar forraje, porque hay nieve escarchada desde el invierno anterior, por lo tanto, está escaseando el pasto y la situación climática en vez de disminuir va en aumento. Hablamos con el Gobernador y nos dijo que la maquina se había ido a atender unas urgencias al interior, por lo tanto, llegaba entre sábado y domingo, pero que era complejo limpiar los accesos intraprediales, porque por ley el MOP no puede ingresar a recintos de pobladores, pero ellos iban a ver qué soluciones podían dar. Nos orientó ir a solicitar ayuda a la Municipalidad”.

Carolina Navarro, agregó que, luego de sostener la reunión con el Gobernador se dirigieron a la Municipalidad de Chile Chico, donde de forma inmediata, a pesar de no contar la maquinaria adecuada, el Alcalde Ricardo Ibarra comprometió ayuda. “Como Comité nos presentamos en la Municipalidad, le expusimos la situación al Alcalde, quien de forma inmediata inició un trabajo liderado por el director de obras municipales Christopher Saigg, para que él coordinara maquinaria y se pudiera ir a trabajar en el despeje de los accesos a los pobladores”.

La dirigenta del Comité Lanero “El Ceballo”, informó también que requirieron apoyo a INDAP.

“Se citó a Carlos Cruzat, encargado de INDAP, para que él pudiese ver de qué forma se podría declarar estado de emergencia, la situación de los pobladores del Ceballo. Ahí Carlos nos orientó respecto a que tramites hay que hacer, pero que es complejo declarar un estado de emergencia, son hartas las condiciones que hay que reunir y la ayuda no llega de manera automática. Así es que, por mientras cada poblador va a tomar un crédito a corto plazo y con eso va a comprar forraje para paliar los meses más duros de invierno”.

Carolina Navarro, cuenta además que se contactó con el Seremi del MOP, Néstor Mera, con la finalidad de obtener apoyo en bien de los pobladores que estaban aislados, pero la respuesta no habría sido positiva.

“Como Comité generamos los puntos a través de Google Maps, para establecer la entrada a cada predio de cada poblador, como ayuda a la persona que fuera a despejar los predios. Yo contacté personalmente al Seremi del MOP Néstor Mera, le solicité que se abrieran los accesos, le conté el estado de los pobladores, sin embargo, no tuvimos acciones positivas. En la tarde nos enteramos que la maquinaria llego hasta arriba, pasado el predio de don Rafael Vogt, pero no abrió caminos intraprediales. Hoy me comunicó nuevamente con el Gobernador, porque la situación sigue nevando, se nos perdió nuevamente el camino principal, tenemos dos pobladores que bajaron con muy poca visibilidad del camino, la nieve lo volvió a tapar. El Gobernador me informa que la maquina esta con un vidrio roto, están viendo la forma de solucionarlo para subir la motoniveladora de nuevo”.

El Comité Lanero “El Ceballo”, exige que, “se genere un trabajo mancomunado que libere estos accesos, esto no es primera vez que ocurre, pasa todos los años en invierno. Se ha solicitado en mesas regionales, en mesas provinciales, en mesas locales, se han tenido reuniones con el Gobernador, con el Seremi de Obras Públicas, se les ha dicho que en el invierno ocurre todos los años la misma situación, sin embargo, nos vemos nuevamente con rabia, con impotencia, enfrentados a la situación que ahora tenemos a nuestros pobladores allá arriba y no podemos acceder a ellos”.

Carolina Navarro, puso en valor el apoyo de la Municipalidad que envió maquinaria y personal para el despeje en el acceso al sector El Ceballo y lamentó que el Gobierno no reaccione a esta preocupante situación.

“Me informan desde el Municipio que encadenaron una maquinaria y los funcionarios están comenzando a hacer el despeje de los caminos. Lo que nos indigna como Comité es que, el Gobierno tiene que dar condiciones básicas a sus pobladores, no podemos esperar que esto sea caridad o voluntad, esto tiene que ser un derecho. Los pobladores, sobre todo la gente de arriba, la mayoría son adultos mayores y no tienen ingresos más que la venta de su lana que se retrasó por el tema del Covid, no pueden quedar aislados. El Gobierno no puede subir una motoniveladora y no preocuparse de abrir el camino de cada una de las personas que viven ahí”.