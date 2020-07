Geoconda Navarrete explicó los motivos de por qué Aysén está en fase cuatro del plan presentado por el Presidente Sebastián Piñera, esgrimiendo razones epidemiológicas para ello.

Coyhaique.- Desde el inicio de la pandemia en Chile, la región de Aysén ha sido la de menor tasa de positividad por Covid-19, sumando a la fecha un total de 69 casos positivos -23 de ellos aún activos- lo que sumado al elevado número de personas recuperadas y la casi total trazabilidad; llevo al gobierno a iniciar un proceso de desconfinamiento que además conllevó la aplicación de un cordón sanitario y que la ubican hoy en la cuarta fase de su Plan Paso a Paso, presentado el pasado domingo por el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Salud, Enrique Paris.

El citado plan consta de cinco escenarios –cuarentena; transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada- y que en el caso de la región de Aysén aplica la penúltima o sea, de apertura inicial.

De acuerdo a la Intendente Geoconda Navarrete del porqué de la medida gubernamental, la autoridad explicó que “es necesario comprender nuestra realidad epidemiológica: A diferencia del resto del país la región de Aysén es la que presenta la menor tasa de contagio, acumulando hasta el día de hoy 69 casos positivos, teniendo solo de ellos 23 activos y 46 recuperados”, dijo.

En esa misma línea, la Ejecutivo destacó además que “afortunadamente hemos tenido una red de salud que no se ha visto recargada con motivo de la pandemia” agregando que de acuerdo al último informe epidemiológico “el 70% de nuestro territorio no se ha visto afectado con el Covid-19, concentrándose los casos en las comunas de Aysén y Coyhaique principalmente”.

El Plan Paso a Paso no es unidireccional; ya que de cambiar las realidades epidemiológicas se puede volver atrás.