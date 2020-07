Diversos son los órganos que ha comprometido el disparo que el funcionario del Ejercito propinó hace algunos días al joven de 19 años, Martin Villegas Sepúlveda, en la pequeña localidad de Villa O´higgins. Esto luego de confuso incidente registrado en horario de toque de queda.

Aysen.- “Mi hijo en estos momentos está en riesgo vital, nuevamente grave, tuvo que ser intervenido otro órgano de su cuerpo, de todos los que ya no tiene vamos por otro. Pero siempre confío en Dios, que sea él quien pone las manos en mi hijo y en los doctores, porque cuando ellos están realizando su trabajo es Dios quien los acompaña”, señaló la madre del joven gravemente herido, Flor Sepúlveda.

La madre de Martin, agregó que se mantiene esperanzada en la recuperación de este joven. “Yo creo que va a costar, pero tengo la fe y la esperanza de que mi hijito va a salir de esta, claro que no va a ser el mismo, pero va a estar conmigo. Además, agradezco en un cien por ciento todo el apoyo, a los amigos, familiares, doctores y la gente que no me conoce y no conoce a mi hijo pero están ahí. Las llamadas, es enorme la gente que se contacta con uno y no solo de la región sino que de otras zonas del país también, así es que, muchas gracias”.

Respecto a quien sería el responsable del ataque que hoy tienen en extrema gravedad a su hijo, Flor Sepúlveda, manifiesta que, “rabia hacia este señor que le disparó a mi hijo no la tengo, porque yo sé que desde el día que disparó él no come ni duerme tranquilo, yo lo sé. Entonces, para mí eso es gratificante, ese va a ser su peor castigo, porque yo poco creo en la justicia de este país o casi nada. Pero esta la justicia divina”…

Finalmente, la madre de Martin, agradeció a los abogados que la están apoyando y asesorando en el proceso legal tras lo ocurrido con su hijo y que la investigación que lleva adelante el Ministerio Publico debe esclarecer.