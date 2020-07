En la ciudad de Chile Chico, la Municipalidad dio inicio a la tercera fase en la entrega de las “bolsas solidarias”, iniciativa inserta en el Plan Preventivo Covid – 19, que lleva adelante el asentamiento local y que busca apoyar a la ciudadanía con acciones que eviten el contagio del coronavirus.

Chile Chico.- Es por ello que, más de una veintena de funcionarios municipales de las más diversas áreas, luego algunas reuniones de coordinación y elaborar un plano que dividió la ciudad en 14 cuadrantes, dieron el vamos a la entrega de este insumo, con la finalidad de cubrir las más de 1900 casas que hay en Chile Chico.

Las “bolsas solidarias”, contienen elementos de protección personal e higiene, como así también, algunos artículos básicos para el hogar. Tal como lo detalló el administrador municipal, Omar Ruiz.

“Comenzamos la tercera fase de la entrega de bolsas solidarias, las mismas que ya entregamos en su totalidad en las localidades del interior y estaba pendiente Chile Chico. Estamos hablando de un poco más de 1900 viviendas que van a recibir este beneficio y que consiste principalmente en una bolsa que contiene elementos de protección personal como, 4 mascarillas, alcohol gel, jabón, guantes, papel higiénico. Esto lo acompañamos con yerba mate, milo, azúcar y café, por lo tanto, son insumos que van a ir sin duda en apoyo de las familias en estos tiempos tan complicados”.

Algunas de las personas beneficiadas con las bolsas solidarias, Dionila Paillan y María Alvarado, pusieron en valor la iniciativa municipal.

“Todo es bienvenido, no podemos ser desconformes, en esta situación que estamos todo sirve, todo es bienvenido. Porque resulta que en esta situación que estamos hay cosas como las mascarillas, alcohol gel, que no las podemos ni comprar a veces porque el sueldito no es mucho, así es que, yo por lo menos estoy conforme”, manifestó la señora Dionila. En tanto, la señora María, comentaba que, “muy bueno porque esto hace falta, aunque sea un poquito, a todos nos hace falta, un té, un café, igual hay que pagarlo. Así es que, yo le doy gracias al Municipio porque esta es una buena ayuda”.

La entrega de las “bolsas solidarias” espera llegar a cada hogar del territorio comunal, puntualmente en “la ciudad del sol” serán más de 1900 los hogares beneficiados con este insumo, esto sumando a la cobertura que ya se hizo al interior de la comuna supera las 2370 familias que reciben este apoyo municipal.