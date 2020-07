Esta semana, Marcelo Rodríguez, abogado de la familia de la Martin Villegas Sepúlveda, joven gravemente herido por una patrulla del Ejército en Villa O`higgins, presentó una querella en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio frustrado. Esto luego del ataque con arma fuego, que han comprometido una serie de órganos vitales al joven de 19 años y que lo mantienen internado de extrema gravedad, en el hospital regional de Coyhaique.

Coyhaique.- “Como abogado querellante en esta causa, presentamos la querella en nombre de los padres de Martin, ya que este joven se encuentra imposibilitado de hacerlo directamente. Hay una norma en el código procesal penal que habilita en este caso a los padres, para ejercer la acción penal correspondiente, en este caso una querella por homicidio frustrado en contra de quienes resulten responsables de haber disparado y causado la grave situación en que esta Martin el día de hoy”, señaló Marcelo Rodríguez.

El abogado de la familia de Martin, lamentó que al inicio de la investigación, el Ministerio Publico, a través de la fiscal que dirige el caso haya emitido declaraciones, un tanto desafortunadas.

“Encuentro absolutamente desafortunadas esas declaraciones y esperamos que no condicionen la situación futura de la investigación, porque nos parece que, en un caso tan grave como este donde se arriesga la vida de un ser humano, tiene que investigarse adecuadamente y no tratar de cerrar rápidamente una investigación o decir que se actuó conforme a derecho. Más aun, cuando no se han llevado a cabo análisis, todas las pruebas no se han rendido, todas las pericias no se han hecho o no se ha analizado adecuadamente la legislación”.

Marcelo Rodríguez, cree que en el proceder de la patrulla militar en Villa O`higgins, no se actuó apegado a los protocolos establecidos a nivel nacional.

“Hay que recordar que en nuestro país, en el mes de febrero de este año, se dictó una normativa respecto al uso racional de la fuerza por parte de las autoridades policiales y militares, en este caso, lo que nosotros entendemos que, esos protocolos no se habrían respetado. Eso es fundamental cuando se trata de analizar si alguien es responsable o no de una situación”, puntualizó el abogado.