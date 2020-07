“Aquí lo que predominó fue la voluntad, el trabajo en equipo y el compromiso de los funcionarios municipales”, destacó la presidenta del Comité Lanero del sector.

Chile Chico.- Varios días de gestión ante autoridades de Gobierno realizaron dirigentes del Comité Lanero del sector “El Ceballo” en la comuna de Chile Chico, provincia General Carrera en la región de Aysén. Esto debido al aislamiento en que estaban al menos ocho pobladores de esta zona rural, luego de la caída de más de un metro de nieve, que cerró acceso y salida a sus predios.

Producto de la negativa de quien representa al Presidente Piñera en la zona, el Gobernador Mauricio Quercia, los dirigentes campesinos se acercaron hasta el Alcalde Ricardo Ibarra, quien inmediatamente dispuso una solución y destinó un grupo de funcionarios municipales para que apoyen el despeje de nieve en los accesos a las casas de los vecinos y vecinas de “El Ceballo”.

Es de esta forma que, durante tres días y en largas jornadas de trabajo pero con el cariño y compromiso que esta labor significaba, el maquinista, la cuadrilla de colaboración y quien los dirigió el director de obras municipales, Christopher Saigg, finalizaron con el objetivo cumplido. Algo que fue ampliamente agradecido por la presidenta del Comité Lanero, Carolina Navarro.

“Nosotros primero nos dirigimos a la Gobernación, como la respuesta ahí no fue positiva, nos dirigimos inmediatamente a la Municipalidad donde el Alcalde accedió sin pensarlo a ayudarnos. Estamos muy contentos porque sabemos que los chiquillos se pusieron la camiseta, uno conoce el sector y sabe que la situación esta compleja, pero ellos con una retro están haciendo lo que en otros sectores se hacen con maquinarias que son para eso. Hay que tener en cuenta que los funcionarios municipales tuvieron que idear un plan de trabajo para poder hacerlo, porque la maquinaria que ellos tenían no es para abrir caminos de nieve, aquí lo que predominó fue la voluntad, el trabajo en equipo y el compromiso”.

Carolina Navarro, agregó que ahora están más tranquilos, ya que han tenido contacto con los pobladores que estaban aislados, aprovechando también de aclarar que, van a poder tener forraje para sus animales gracias a un crédito del INDAP.

“Estamos muy contentos, por lo menos ya supimos de varios de nuestros pobladores de los cuales no teníamos noticias hace tiempo, así es que, pudimos llegar con comida también. Esto va a ayudar a que se abran los caminos para poder llevar forraje, ya que, el INDAP nos entregó unos créditos, y ahí dejar en claro que ante las dudas si el INDAP nos estaba dando forraje, no, los que nos dio fue la posibilidad de sacar créditos a largo plazo. Entonces, cada productor adquirió un crédito según su capacidad de pago, lo que Carlos (de INDAP) nos ayudó es hacer el contacto con un productor local, el pasto va a ser comprado aquí mismo, la idea es que nos ayudemos entre nosotros y le agradecemos al productor que nos hizo un muy buen precio sabiendo que era para nosotros”.

La presidenta del Comité Lanero de “El Ceballo”, lamento que en circunstancias donde hay familias, personas complicadas para salir o acceder a sus predios y que soliciten apoyo a las autoridades, se actúe con tanta burocracia e indolencia, en este caso desde el Gobierno.

“Estando ahí la motoniveladora, nos parece indolente que no abra los predios. Yo puedo entender toda la burocracia, puedo entender todo el tema legislativo, pero hay una cosa que es más fuerte que es el tema humanitario, porque ahí viven personas. Entonces, es compleja la situación, ¿si no es terreno del MOP es terreno de quien él bienestar de los pobladores?, ¿a quién tenemos que acudir?, ¿a quien tenemos que exigirle que lo haga?, porque alguien tiene que hacerse cargo”.

Finalmente, Carolina Navarro, reiteró su agradecimiento a la Municipalidad de Chile Chico, que les brindó el apoyo para que los vecinos y vecinas de “El Ceballo” puedan acceder a sus terrenos, tras el despeje de más de un metro de nieve caiga en el lugar.