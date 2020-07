Luego de la aprobación histórica en el Congreso del Proyecto que permite el retiro de hasta un 10% de los ahorros previsionales, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que las otras medidas planteadas por el ejecutivo no tuvieron el alcance necesario para combatir la crisis económica, resaltando que se trata de una medida responsable, que no significará un “descalabro del sistema”.

Aysen.- Según el legislador, “todos los proyectos presentados por el Gobierno y que han pasado por el Congreso, lamentablemente no permitieron sobrellevar la crisis que tienen muchas familias en sus hogares. Partiendo por el Bono Covid, que fue muy restrictivo, llegando a un porcentaje muy pequeño de la población. Lo mismo el Ingreso Familiar de Emergencia, que dejó a muchas familias afuera, con una serie de problemas generados desde el Registro Social de Hogares”.

“Otros beneficios como el Fogape tampoco han cumplido las expectativas y han dejado muchos emprendedores fuera. En este contexto, la única alternativa era recurrir a los fondos previsionales por única vez, de manera responsable. Esto permite dar un respiro a distintos tipos de familias y personas que están con una situación económica complicada”, indicó.

Con respecto al desempeño del Gobierno, el diputado Calisto señaló que “creo que está desorientado, hay un problema de orientación respecto del Chile real. Los Ministros tienen buena disposición, pero creo que les falta realismo, no perciben la pobreza ni la situación real que tienen las familias, por ejemplo en las zonas aisladas de nuestro país, como la región de Aysén”.

Calisto agregó que “a algunas personas del Gobierno les falta experiencia política. Aunque la política está muy cuestionada, es importante para identificar las necesidades cuando hay temas de pobreza. La única alternativa que teníamos como país era recurrir a los fondos previsionales, y esto no significa una crisis económica, un descalabro del sistema, tal como lo planteo la gente de Gobierno y de extrema derecha”.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto afirmó que “incluso ahora se dice que con el retiro del 10% puede haber un repunte del PIB nacional y va a aumentar la actividad económica del país. Este es un proyecto de justicia, merecido. Qué bueno que el presidente decidió promulgar esta ley. Un veto hubiese sido un grave error que habría aumentado la discordia y la tensión social”.