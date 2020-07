El parlamentario, junto a Concejalas Rocío Ortega y Almendra Silva se reunieron en La Junta con vecinos del sector Pampita, que acusan demora del MOP en la construcción de un puente mecano.

La Junta.- A raíz de la serie de dificultades de conectividad que están viviendo los vecinos del sector Pampita en la Ribera Norte del Río Palena, el diputado Miguel Ángel Calisto y las concejalas de la comuna de Cisnes, Rocío Ortega y Almendra Silva, solicitaron al MOP agilizar el proceso administrativo para la instalación de un puente mecano.

Según el diputado, quien viajó a la zona norte de la región durante el fin de semana, “nos comunicamos con el seremi de Obras Públicas, quien nos ha informado que ya existe la disposición de los recursos para el puente mecano en este sector. Se va a licitar durante el mes de agosto, y en septiembre se debiera adjudicar para comenzar los trabajos.

“Queremos pedirle al MOP que sean ágiles en la licitación, adjudicación y construcción de este puente mecano, porque hemos visto que hay muchas familias que están sin conectividad. Si hay algún tropiezo administrativo en el proceso, vamos a continuar con este problema el próximo año. Entonces es fundamental agilizar este proceso para poder mejorar la conectividad del sector Pampita”, indicó.

Mirta Barría, vecinal de este sector en la Ribera Norte del río Palena, aseguró que “en estos momentos el acceso está muy difícil. Hemos esperado por mucho tiempo un puente mecano, pero no hemos sabido nada de su instalación. Hace mucha falta. Nosotros presentamos proyectos productivos por Indap o Prodesal, pero no tenemos cómo hacer llegar los insumos, porque el acceso está muy difícil”.

Según la vecina, “han quedado vehículos y camionetas atrapadas en el río. Para sacarlas se necesita un tractor. Incluso una empresa que estaba haciendo trabajos en el camino se le quedó atrapada la camioneta. Todo se tiene que hacer a pie, y es muy difícil”.

Por su parte, la concejala Rocío Ortega aseguró que “queremos aprovechar la visita del Diputado Calisto para que nos ayude a canalizar nuestra problemática a las autoridades regionales, en este caso al MOP. La idea es conocer los plazos que ellos manejan para tener claridad en el proceso que se encuentra el puente mecano, porque no se ha hecho la bajada de esta información a los vecinos.

Finalmente, la concejala indicó que “hasta el momento sabemos que se dispuso de los recursos para hacer efectivo este proyecto, pero los vecinos nos conocen los plazos reales para implementar este puente. Se necesita por un tema de seguridad y también para entregar una oportunidad productiva real a la gente que vive en ese sector”.