“Respecto de si este sistema llegó para quedarse, el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Pedro Castro Espinoza, manifestó que “espero que así sea, no veo obstáculos para que este sistema se mantenga en lo sucesivo y podamos seguir operando y por qué no, perfeccionando nuestras prácticas”.

Coyhaique.- El Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, dijo que “tenemos la convicción que a nivel país, la región de Aysén está marcando un precedente fundamental”.

Aplicando el uso de la tecnología disponible, el trabajo de las instituciones relacionadas con el sistema de justicia penal no se ha detenido durante la pandemia. La disposición a adaptarse a los cambios, ha permitido al Poder Judicial, Carabineros y Fiscalía, realizar 379 controles de detención de forma remota durante el período de restricciones asociadas al Covid 19, para lo cual tanto el Poder Judicial como la Fiscalía han facilitado computadores y teléfonos celulares inteligentes a Carabineros.

Todo lo anterior, a fin de facilitar la realización de audiencias a través de Zoom durante estos meses, con los imputados detenidos en los cuarteles policiales, a lo que se suma la reciente recepción de 50 nuevos teléfonos celulares remitidos desde la Dirección General de Carabineros para los diversos cuarteles y destacamentos de la región.

“Estamos haciendo entrega como institución, de 50 equipos de última generación, teléfonos que van a ser destinados a nuestras unidades y destacamentos dentro de la región. Esto viene a perfeccionar los recursos que ya la Fiscalía Regional y la Corte de Apelaciones de Coyhaique ha puesto a disposición de nosotros, para permitir que los habitantes de nuestra región tengan un mejor acceso a la justicia”, comentó el General José Riquelme Herrera, jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén.

“En este momento tenemos funcionando 5 teléfonos tipo smartphones que fueron destinados a las unidades de Puerto Cisnes, Chile Chico, Cochrane y Coyhaique, los cuales son ampliamente utilizados por nuestro personal y donde además de poder hacer las audiencias de control de la detención, también les permite tener una comunicación directa con los fiscales, a fin de poder recibir las instrucciones y en segundo término, también la Corte de Apelaciones ha puesto en Aysén, Coyhaique y un par de unidades más, equipos de computación con cámara web para llevar a efecto las audiencias de control de detención y también otras actuaciones que son las audiencias de sobreseimiento y de formalización”, añadió el General Riquelme Herrera.

El jefe policial, también destacó el segundo turno dispuesto por el Poder Judicial con un nuevo bloque para controlar detenidos en la tarde, sumado a los tradicionales controles de detención efectuados en la mañana. “Este sistema remoto le está facilitando a las víctimas de delitos, a las personas que se ven involucradas en alguna situación judicial, poder acceder a la justicia dentro de sus respectivas comunidades a través de una Unidad de Carabineros”, precisó el General José Riquelme Herrera.

PODER JUDICIAL

Por su parte el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Pedro Castro Espinoza, destacó la importancia de la tecnología ya que “indudablemente la época que estamos viviendo de crisis sanitaria, hacía necesario un procedimiento que evitara el desplazamiento de las personas y en cumplimiento a nuestro compromiso de acceso a la justicia para las personas en general, de la continuidad del servicio judicial, ha sido una herramienta fundamental”.

La máxima autoridad del Poder Judicial en la región, agregó que “en estos momentos podemos decir que estamos operando como región y desde el punto de vista jurisdiccional, prácticamente con normalidad. Están todos los tribunales trabajando y por supuesto que estas herramientas tecnológicas nos han brindado la oportunidad de así hacerlo; cumplir eficiente y eficazmente con nuestra función, que es una necesidad que la comunidad exige y de esta manera, se van cumpliendo los objetivos”.

Pedro Castro Espinoza aseveró que “con mucho orgullo no hemos desatendido jamás a nuestros usuarios y ellos pueden contar con nuestros servicios ahora con la ayuda de Carabineros de la región, que no solamente en época de crisis sanitaria sino también de normalidad implica muchas dificultades de desplazamiento al ocupar personal humano y recursos materiales, que de esta manera se están ahorrando y agilizando. Teníamos por norma hacer itinerancias, que también es una práctica que se realiza casi exclusivamente en esta región, de manera que también eso implicaba que el Tribunal y Fiscales, Defensores, Abogado de la Corporación y en algunas oportunidades el Notario, entre otros, se trasladaban hacia las comunidades más apartadas. Hoy en día es la comunidad la que se acerca al Tribunal de esta manera remota, que ha sido un éxito”.

Respecto de si este sistema llegó para quedarse, el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique manifestó que “espero que así sea, no veo obstáculos para que este sistema se mantenga en lo sucesivo y podamos seguir operando y por qué no, perfeccionando nuestras prácticas”.

FISCALÍA

Sobre si el sistema de justicia está siendo un ejemplo a nivel nacional con este tipo de innovaciones, el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, dijo que “efectivamente, los que estamos reunidos, la Mesa de Justicia de la región, tenemos la convicción que a nivel país la región de Aysén está marcando un precedente fundamental”.

El Fiscal Regional, comentó que “hay ciertas razones geográficas que nos obligan como región a estar siempre en la avanzada de acercar la justicia a la comunidad, más allá de la comodidad de una oficina. Hoy es la pandemia y eso nos ha movido a desarrollar las herramientas para poder acercar la justicia a la comunidad. Quisiera felicitar al General de Carabineros y a través de él, a cada uno de sus funcionarios y funcionarias, por el tremendo compromiso que probablemente siempre ha existido pero hoy en pandemia, se nota de una manera increíble, lo que ha significado acercar el sistema de justicia a la primera línea, a la gente en el Retén más alejando de la región y eso debe valorarse como es: un tremendo aporte para el sistema de justicia penal”.

Carlos Palma Guerra apuntó a que “hoy la comunidad que se ve enfrentada a un proceso penal, no tiene que desplazarse 14, 15 o 20 horas o un par de días para llegar a Coyhaique donde va a ser víctima, testigo o imputado. Gracias este compromiso y los aportes que hemos hecho como Mesa, tanto el Poder Judicial, como la Fiscalía y Carabineros, hoy las personas pueden llegar al Retén y tener su audiencia, y ser objeto de solución por parte de la judicatura y de verdad, eso es un gran avance para el sistema de justicia penal”.

El jefe de los fiscales en la región, argumentó que “esperamos como Ministerio Público que esta forma de implementar justicia se mantenga, porque la justicia cuando es cercana y oportuna, se transforma en eficaz y eficiente y nosotros estamos trabajando para aquello”.

Respecto de los medios de prueba que es posible obtener gracias al uso de la tecnología, Palma Guerra detalló que “los medios tecnológicos que están hoy aportándose y otros que ya estaban desplegados, redundan en un mejoramiento de los medios de prueba. Al tener un mejoramiento de la calidad tenemos un proceso más elevado respecto del nivel de justicia que pretendemos; podemos fijar fotográficamente, levantar planimétricamente, levantar evidencias, todo a distancia y eso es un cambio increíble”.

Sobre el mismo punto, el Fiscal Regional explicó que “hoy, personal experto, para desplazarse desde la capital regional a algún rincón de la región, podría demorarse un par de días si las condiciones climáticas no nos ayudan; en cambio, con esta tecnología lo que podemos hacer es de manera inmediata, a través de personal de población que se encuentra en el lugar y el personal experto a distancia, realizar las primeras diligencias que son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos y eso es un tremendo aporte al sistema de justicia penal”.

Es así como el sistema de justicia penal en la región de Aysén, a través de una suma de voluntades y disposición, ya no sólo es parte del presente al realizar audiencias a distancia a través de herramientas tecnológicas como Zoom, sino también un agente de cambio para el futuro de la investigación criminal en nuestro país.