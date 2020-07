Con una sencilla ceremonia realizada en cada establecimiento, el Director de Atención Primaria, Leopoldo Oyaneder, los trabajadores de Salud y representantes de las comunidades, el pasado viernes 24 de julio, dieron el inicio a las mejoras en revestimiento térmico entre otras, que se ejecutarán en las Postas de Salud Rural de Villa Ortega y Lago Atravesado de la Comuna de Coyhaique, con recursos provenientes desde el Ministerio de Salud.

“Estamos súper contentos porque estos trabajos de conservación son muy necesarios pues se mejorarán los revestimientos exteriores, se cambia el techo, tenemos algunos problemas de filtraciones que van a ser mejorados y así también lo han manifestado los trabajadores de las Postas y las comunidades. Estos establecimientos son de los años noventa y realmente necesitaban tener algunas mejoras, pues no tenían reparaciones desde hace más de 20 años, por lo que esperamos que los trabajos se ejecuten en los tiempos contemplados que son 25 días”, explicó el Director de Atención Primaria del Servicio de Salud Aysén, Leopoldo Oyaneder.

Para Marcos Ojeda Aranda, TENS Encargado de la Posta de Villa Ortega, el inicio de obras, representa un avance importante. “La Posta tiene más de 20 años y se estaba deteriorando, al parecer, solamente se habían pintado las dependencias, pero ahora es importante tanto para nosotros y la comunidad, para dar un buen servicio, a los usuarios, además las rondas mismas que vienen acá a prestar sus servicios”, indicó el funcionario.

Por su parte, Yisset Berrios TENS de la Posta de Lago Atravesado, quien se desempeña desde hace 9 años en el recinto Asistencial, destacó que luego de muchas promesas anteriores, finalmente se concreta un avance para el recinto de salud. “Trabajé con mi colega que recibió la Posta cuando estaba nueva; ella se jubiló hace como 5 años y siempre venía un Director nuevo, nos hacían promesas y hasta casa nueva nos prometieron para el segundo TENS, así que ahora estamos súper felices con esta noticia, pues ya se va a concretar con el inicio de los trabajos”, recalcó.

Reacciones de la comunidad

En ambas ceremonias, se hicieron presentes, representantes de las comunidades, en Villa Ortega, Isabel Huichalao, quien es Presidente de la Junta de Vecinos de la localidad, quien se manifestó feliz con el inicio de obras, las refacciones que se van a realizar ahora, realmente se necesitaban para los usuarios y es que como se ha dicho, teníamos que darle un cambio de rostro a nuestra Posta de Salud Rural, porque de hecho es como el segundo hogar de muchas personas, así es que, agradecida por habernos tomado en consideración con este tremendo proyecto”, indicó.

Mientras que Andrea López, Directora de la Escuela Rural Pablo Cea Vásquez, de Lago Atravesado, dijo sentirse agradecida por contar con lo que consideró como toda una ayuda para la comunidad. “Va a ayudar no tan solo a la Posta en infraestructura, si no que a todos los que pertenecemos acá a la Villa, dado que, al hacer un revestimiento térmico, vamos a estar mucho más cómodos, ya que las temperaturas en invierno son muy heladas, y también a mantener las Postas Rurales, que muchas veces están un poquito alejadas u olvidadas y no es menor que se entreguen casi 40 millones de pesos para ayudar a un establecimiento como este”, indicó la docente de la Escuela local.

El Servicio de Salud Aysén, destinó Inspectores de Obra por cada proyecto, cuya ejecución está a cargo de la Constructora Arteaga, la que cuenta con un plazo de 25 días para la concreción de dichas mejoras, consistentes en aislación térmica, cambio de cubierta, y revestimiento interno en los Box de atención. Además del remplazo de las ventanas por estructuras de termopanel.

Destacamos que la iniciativa del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se enmarca en una acción del Ministerio de Salud denominada, “Salud Primaria a Punto”, que beneficiará a 8 postas de la Región y que en la comuna de Coyhaique, además de las ya descritas, también incorpora a la de Villa Ñirehuao.