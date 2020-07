Parlamentario dijo que que los ajustes ministeriales también “deberían tener una réplica en las regiones”.

Aysen.- “El Presidente ha tomado una decisión razonable y oportuna, en un momento político muy complejo”. De esta manera, el senador David Sandoval Plaza, se refiere al cambio de gabinete concretado este martes por parte del Presidente Sebastián Piñera.

Al respecto, Sandoval dijo que esto también es una potente señal que se da desde el Ejecutivo, en cuanto a entender que hay que entrar en un camino de diálogo distinto con los diferentes actores políticos. “Lo dijimos nosotros también, ya no estamos para mantenernos en trincheras, tenemos que ser capaces de superar barreras en ese sentido y procurar llamar a un diálogo nuevo y distinto, a construir una visión radicalmente diferente de la forma como nos relacionamos y cómo terminamos poniendo sobre la mesa los problemas que tenemos como país y en las regiones”, aseguró.

Desde esa perspectiva, valoró positivamente los cambios que se realizaron, especialmente dada la experiencia política de los ahora ex senadores Víctor Pérez, que asume el Ministerio del Interior, y de Andrés Allamand, que asume la cartera de Relaciones Exteriores; además de los nuevos ministros Jaime Bellolio y Mario Desbordes. “Hay que empezar a sentarse en la mesa y ponernos de acuerdo en los grandes temas que tenemos como país”, subrayó.

Además, para el parlamentario este cambio “era inevitable, había evidentemente un agotamiento y un fracaso en el trabajo político del equipo anterior”, lo cual a su juicio ya no resistía más demora. “Me da la impresión que el Presidente tomó la decisión en el minuto adecuado, después de todo lo que ha pasado”, concluyó.

En esa línea, recalcó que las prioridades y los ritmos que tiene que tener el desarrollo, también requieren un cambio sustantivo. “Creo que ha habido una buena señal de lo que se pretende y esperamos que cada uno de los actores que asumen en estas tareas, estén a la altura de los desafíos”, puntualizó.

Situación en las regiones

A juicio de Sandoval, se necesita un nuevo enfoque en materia de desarrollo de las diferentes regiones. “Aquí tenemos problemas reales y concretos y eso es lo que hay que enfrentar”, afirmó, agregando que los ajustes ministeriales “deberían tener una réplica en las regiones”.

El legislador considera que aún “hay sectores y equipos que no han entendido que hay un trabajo en pos de cambiar las condiciones y la calidad de vida de la gente”, lo cual implica un trabajo nuevo. “Hoy el escenario está para las respuestas oportunas, para la agilidad, para evitar las vueltas, para evitar la innecesaria que tiene tanto el Estado. Lo que hay que entender en que está de por medio el desarrollo de las personas y de las propias regiones”, recalcó.

En ese sentido, recordó que en la propia región de Aysén, hay más de un 20% de personas que viven bajo condición de pobreza multidimensional, lo cual implica un desafío enorme para poder resolver estos problemas. “Tenemos un desafío enorme de cuál será el esfuerzo y el énfasis por parte del Gobierno, para resolver esto. Detrás de los números, hay rostros, personas en diferentes condiciones, que hoy la están pasando mal. Y eso debe ameritar un cambio sustantivo en las políticas de todos los actores”, sostuvo.

Por lo mismo, estima que la situación actual que se vive exige mucha celeridad y proactivad, además de poner el acento en la gente por lo que, desde punto de vista, “me da la impresión que los giros de ajustes en las regiones, es absolutamente necesario. Tal cual como se plantean estos cambios en el gabinete ministerial, también hay que hacer cambios en las regiones”.