A contar de este viernes 31 de julio de 09:00 a 12:00 y de 14:30 a 16:30, la Municipalidad de Chile Chico ha dispuesto un par de oficinas y otras acciones, tendientes a colaborar con los vecinos y vecinas que necesiten efectuar el trámite en línea, fundamental para el retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP.

Chile Chico.- Esta es una medida propiciada por el Alcalde, Ricardo Ibarra.

“Hemos dispuesto dos plataformas de atención, una es la biblioteca municipal y otra es la oficina de turismo, donde van a estar colegas del municipio ayudando a hacer sus trámites y en el caso de la biblioteca van a tener computadores disponibles para quienes no tengan buena conexión o les cuesta un poco más, donde también habrá colegas dispuestos a colaborarles. Otra de las metodologías para atender será mediante los programas Fril o los planes de trabajo que tiene el municipio, donde los inspectores de cada obra se van a trasladar a cada proyecto en ejecución y van a realizar una atención en terreno. Como cada programa tiene entre 15 y 20 trabajadores, los funcionarios del departamento de obras van a ir a trabajar con los colegas para dar orientación y ayudarlos a efectuar su trámite”.

Otra de las alternativas para colaborar con la comunidad, en este caso del interior de la comuna, para efectuar el trámite previo al retiro del 10% de los fondos previsionales de las AFP será mediante las delegaciones municipales, agregó el Alcalde Ibarra, haciendo un llamado a tener cuidado con quienes mediante mensajes de texto y las redes sociales buscan estafar.

“Y otra forma es a través de las delegaciones municipales de Guadal, Mallín Grande y Puerto Bertrand, donde también vamos a ayudar. Es importante recalcar que, este es un trámite personal, lo único que se requiere es su carnet de identidad, ahí se va a necesitar el número de serie que tiene el carnet y nada más, no necesita clave, no requiere de nada más, ojala todos tengan una cuenta bancaria, como la cuenta rut, porque la idea es que su dinero sea depositado directamente a través de ese medio. Llamamos a todos a no aceptar ninguna otra recomendación, los whatsapp, mensajes, mails que están llegando de algunos grupos de estafadores, no acepte nada de eso. Si necesita la ayuda del municipio a través de las plataformas que hemos dispuesto, ningún problema”.

Recordar que esta instancia de colaboración a la comunidad se inicia este viernes 31 de julio, entre 09:00 a 12:00 y de 14:30 a 16:30, en la biblioteca municipal y la oficina de turismo.