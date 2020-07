Ante un auditorio vacío desde el cual se transmitió el evento, el Director de la institución hizo un recorrido por los principales hitos conseguidos por intervención del Servicio en los últimos meses, junto con reconocer la esforzada labor que han desempeñado los funcionarios y funcionarias históricamente a lo largo del país como garantes del patrimonio fito y zoosanitario, y en especial durante los complicados meses en que se ha continuado con el despliegue en terreno a pesar de la pandemia por Covid-19. “Detrás de estas cámaras están ustedes, los más de 4 mil funcionarios y funcionarias del servicio que se encuentran conectados de Arica a Magallanes, y un número de importantes invitados a esta celebración. A todos quiero decirles que el SAG es una institución que siempre ha respondido a los chilenos, y que, pese a esta pandemia, no hemos dejado de cumplir con nuestras funciones y seguimos trabajando en terreno o desde nuestros hogares sin bajar los brazos”, señaló Horacio Bórquez.

Por su parte, Matías Vial Orueta, Director Regional SAG, señalo “es un orgullo formar parte de este Servicio que ha sido clave para el desarrollo agrícola y ganadero de la región de Aysén, el Servicio es parte de la historia regional, nuestros funcionarios y funcionarias han estado trabajando y apoyando en las diferentes catástrofes provocadas por el clima, sequías, inundaciones, nevadas, erupción de volcanes, erradicación de plagas y enfermedades agrícolas y ganaderas”.

Finalmente, el Director Regional, concluyó entregando un sentido mensaje: “Hoy enfrentamos una pandemia y la situación nos pone a prueba una vez más, pero el tiempo que ha pasado no ha hecho más que demostrar el cariño y profesionalismo de cada funcionaria/o con este Servicio y con nuestros usuarios. No me cabe duda de que vamos a salir fortalecidos de este episodio y que este 53 aniversario pasará a la historia como un año difícil, pero como SAG siempre estaremos con compromiso, cercanía y cariño trabajando por esta linda y hermosa tierra”.