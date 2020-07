Una nutrida agenda de reuniones ha sostenido esta semana el Alcalde de la comuna de Guaitecas, Marcos Silva, en la capital regional Coyhaique. Los encuentros significaron diálogos con autoridades sectoriales y la representante del Ejecutivo en la zona, Intendenta Geoconda Navarrete.

Aysen.- En esta cita, el edil pudo plantear diversas materias de interés comunal como lo es un anhelado proyecto de generación eléctrica mediante energías renovables como la eólica. Iniciativa que en administraciones municipales anteriores solo se tradujo en un terreno y que en nada avanzaron el proyecto.

Sin embargo, el Alcalde Marcos Silva, cree que es una opción importante y es por ello que apuesta a retomarla.

“Conversamos con respecto al proyecto eólico, el Municipio tiene que dar de alguna manera termino financieramente a este proyecto, para que pueda ser reevaluado en su minuto, pensando también que hoy día, después de ocho, nueve años, existen nuevas tecnologías y probablemente muchas empresas con ideas más eficientes. Pero ese es un trabajo que hay que hacerlo a largo plazo y hacer las cosas de buena manera, evidentemente”.

Mientras se avanza a otras energías, en la actualidad Melinka cuenta con una planta eléctrica que funciona a diésel, combustible que a la zona llega a un costo bastante elevado, por ello, se espera que exista alguna empresa interesada en instalarse en la comuna y vender este insumo a un precio más económico.

“Hoy en día es también importante hacer los esfuerzos si existe alguna empresa interesada en instalarse en la comuna, que nos permita tener acceso a combustible a precios más razonables. Uno puedo valorar todos los esfuerzos que la empresa actual ha dado para entregar un suministro de combustible a la comuna, no cabe duda. Pero si hoy está en nuestras manos generar alguna empresa que nos permita tener combustible a un precio más accesible, que no termine siendo la administración del suministro eléctrico un saco sin fondo en la isla, creo también que ese es un trabajo que hay que hacer al mediano plazo. Y ese fue de alguna manera alguno de los compromisos que sostuvimos con la Intendenta y que vamos tener que hincarle el diente, para ver cómo mejorar y no dejamos a la comuna en algún minuto sin energía”.

El Alcalde Marcos Silva, añadió que, otro de los temas abordados con la primera autoridad regional fue, la capacitación a la gente de la pesca artesanal en torno a la tercera cuota pendiente del acuerdo de zonas contiguas. “También tocamos el tema con respecto a estos cursos de capacitación que van enfocados a los pescadores artesanales, que son alrededor de 520, 525 asociados, que de alguna manera viene a paliar una situación no menor. Esto está en toma de razón de Contraloría, dentro de unos veinte días o un mes más deberíamos estar dando inicio a estos cursos de capacitación”.

Por su parte, la Intendenta Geoconda Navarrete, menciono temas relativos a educación, salud y apoyo social abordados con el Alcalde de la comuna de Guaitecas.

“Feliz de recibir al Alcalde de Guaitecas, mucho tiempo que no nos veíamos, sobre todo por lo que ha significado la pandemia, conocer como están en la isla, cuales son las preocupaciones y también poderle contar los apoyos que estamos desarrollando desde el Gobierno Regional. Vimos el tema de los trabajos de los programas Fril, como podemos ayudar en lo que han sido los procesos que han llevado adelante y también ofrecer nuestra colaboración desde el ejecutivo, como Gobierno. Conversamos sobre la segunda campaña que viene de alimentos para Chile, ver igualmente las preocupaciones en el tema salud que nos ha planteado el Alcalde. Nos contó además que, obtuvieron el RS para el proyecto del liceo y así un sin número de temas que son relevantes para la comuna y que esperamos seguir apoyando como Gobierno”.

La Intendenta de la región de Aysén, también confirmó que está avanzando el proceso para la capacitación de los pescadores de Guaitecas, en lo que corresponde a la tercera cuota pendiente de zonas contiguas.

“Sabemos que ha sido compleja la ejecución de la tercera cuota de zonas contiguas, nos pilló la pandemia, teníamos todo dispuesto para hacerlo a través de Sence, lamentablemente hubo que cambiar la metodología, no se pueden hacer cursos presenciales porque está prohibida la reunión de personas. Sin embargo, se van a realizar a través de otra modalidad, tenemos la resolución en Contraloría para toma de razón y así poder transferir estos recursos y que Sence pueda comenzar a operar, ojala en las próximas semanas si Dios así lo quiere”.

Finalmente, el Alcalde Marcos Silva, señaló que la reunión con la Intendenta fue también una instancia para limar asperezas que en el mundo político ocurren, pero fue claro en manifestar que cada vez que la zona que representa necesite con urgencia una solución, no dudará en alzar la voz, por los vecinos y vecinas de la comuna de Guaitecas.