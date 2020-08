*“Si no somos capaces de hacer esto, vamos a perder toda oportunidad”, señaló el parlamentario, quien se refirió a la cuenta pública presidencial y a los cambios que deberían preoducirse en las regiones, tras ajuste ministerial.

Aysen.- “Hay que empezar a entender que si no somos capaces de hacer esto, vamos a perder toda oportunidad”. De esta manera, el senador David Sandoval Plaza, se refirió a la necesidad de construir grandes acuerdos para atender las demandas de la gente, considerando el impacto de la pandemia, así como por el estallido social.

El parlamentario dijo que esto se ha hecho cada vez más evidente, sobre todo luego de la tramitación del proyecto que permitió el retiro del 10% de los fondos previsionales, instancia que está en pleno desarrollo y que registra alrededor de seis millones de solicitudes, luego de iniciado el proceso el jueves 30 de Julio. “Un grupo de parlamentarios de nuestra coalición entendimos que aquí había una necesidad. Hay gente que lo está pasando realmente mal, (donde) no todo el mundo tiene los recursos (para atender) sus necesidades más basicas y otros tampoco tienen para hacer frente a sus pequeños negocios”, señaló.

Y a esto se suman otros factores, como la cesantía, que en los últimos días se ubicó en poco más de 12%. “Estamos en una condición de crisis, y ante eso, hay que apelar a las medidas de fondo, de emergencia y ahí hay que hacer este esfuerzo, desde todo punto de vista”, señaló.

Ajuste ministerial y cambios en regiones

Sobre este tema, y tal como lo señaló en los últimos días, era una situación necesaria. “Hay que ponerle respaldo político al Gobierno (y) creo el Presidente tomó buenas determinaciones”, indicó, agregando que ello también debe replicarse en regiones. “No tiene por qué pensarse, que en la región no haya que realizar lo mismo”, puntualizó.

En esa línea, Sandoval recalcó que “hemos entendido que hay que cambiar el sello”, valorando el llamado que hizo el Presidente Sebastián Piñera, durante su cuenta pública. “El presidente llamó a un cambio y el mensaje señalaba que Chile ya no resiste postergaciones y divisiones, ya no resiste más trincheras, sino que lo que se requiere son formar grandes acuerdos, los cuales debemos partir desde las propias coaliciones”, precisó.

Sobre esto último, dijo que “en la región, sin duda, cada una de las coaliciones trabaja de manera bastante aislada, no hay mucha vinculación entre ellos, el trabajo político con el Gobierno en la región está debilitado. Habrá que impulsar algunos cambios respecto del trabajo en las propias regiones”.

Cuenta pública

Respecto de la cuenta pública, el legislador destacó el compromiso del Gobierno en relación a una reforma estructural del sistema previsional, valorando el impacto que ello pueda tener en miles de adultos mayores de la región de Aysén.

También resaltó el Plan Paso a Paso Chile se Recupera, con un programa de subsidios al empleo, que beneficiará hasta 1 millón de personas, además de inversiones en las regiones, por cierto en Aysén y sus comunas, a partir del mejoramiento urbano y de barrios.

Además, señaló que el Plan de Inversiones Públicas anunciado permitirá, entre otros, 47.000 soluciones habitacionales y de integración social adicionales y 100.000 subsidios de arriendo, además de inversiones en Carreteras y caminos, entre otros, lo que a su juicio, podría impactar positivamente en la región.

Por cierto, volvió el llamado del Mandatario, en cuanto a la búsqueda de acuerdos y dejar de lado las trincheras.