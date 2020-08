“Estamos muy conformes con el trabajo de Vialidad. El camino quedó muy bueno. Es un trabajo excelente, estoy conforme y agradecida de las autoridades”, indicó Hortensia Orellana vecina del sector San Miguel en la comuna de Coyhaique.

Coyhaique.- “Nosotros como vecinos conversamos el tema del aislamiento y pedimos las máquinas a las autoridades y se logró conseguir para que fuera a nuestro sector, porque la verdad la cantidad de nieve era demasiada y estábamos aislados y no podíamos salir y nos enviaron las máquinas al sector. Estamos súper conformes porque en el estado que estábamos nosotros no podíamos tener acceso a salir y lo más complicado para los pocos vecinos que quedamos acá para pasar el invierno, era ir a buscar el agua. La mayoría de los vecinos nos surtimos de una vertiente que está hacia orillas del camino enrolado, entonces eso nos tenía complicados porque no teníamos manera de salir al camino a ir buscar el agua. Entonces, cómo no estar contentos porque el camino lo encuentro bastante bueno. Estamos muy conformes con el trabajo de Vialidad, el camino quedó muy bueno. Es un trabajo excelente, estoy conforme y agradecida de las autoridades y de que se realizara este trabajo en el camino porque realmente lo necesitábamos y que nos hayan escuchado también. Así que agradecida de eso y muy conformes con el trabajo que hizo Vialidad. No tengo de qué quejarme porque encuentro que fue un excelente trabajo, porque en las condiciones que estábamos antes eran pésimas”, dijo Hortensia Orellana, representante de la Junta de Vecinos del sector San Miguel, en la comuna de Coyhaique.

Con estas palabras, la vecina manifestó su agradecimiento por los trabajos realizados por los equipos de la Dirección de Vialidad del MOP para despejar los caminos en la comuna de Coyhaique, a lo que se suman las declaraciones de Hernán Mera, presidente de la Junta de Vecinos N°19 El Claro quien manifestó: “efectivamente en los días de mayor cantidad de nieve nos contactamos con Vialidad para ver la pasada de maquinaria para el despeje de nieve y eso se produjo casi en forma inmediata tanto en las variadas rutas que tenemos en el sector como son El Claro, Panguilemu, sector Huemules, etc. quedando todas ellas despejadas, lo que se ha mantenido en el tiempo y se han conservado transitables sin problemas, así que estamos conformes”.

Al respecto, el SEREMI del MOP destacó que se ha terminado esta etapa del proceso de despeje de nieves en los caminos de toda la región y agregó “fue un muy arduo el trabajo que realizó la Dirección de Vialidad del MOP con todos sus equipos en el despeje de nieve estos últimos días en las zonas más afectadas de la región, como fueron las comunas de Coyhaique, Ibáñez, Chile Chico y Cochrane. Destaco el trabajo de nuestros equipos, que partían a alrededor de las cinco de la mañana con los barre nieve, con motoniveladoras y con los camiones saleros para llegar a los lugares más extremos de la región trabajando en esto. Prueba de este trabajo enorme es también la cantidad de nieve acumulada, que sólo tiene parangón con lo ocurrido el año 2010 con el terremoto blanco. Esta vez, llegamos a algunos sectores como San Miguel por ejemplo donde había más de 1 metro de nieve en el camino. La verdad es que fue un trabajo arduo, fue un trabajo agotador pero fue un trabajo que logró su fin que era justamente poder apoyar a los vecinos, especialmente a los campesinos y sectores semiurbanos que son los que se vieron más afectados con la nieve, por lo que reiteramos el compromiso absoluto de nuestra gestión y de nuestro gobierno del presidente Sebastián Piñera y de Vialidad con los vecinos de la región de Aysén”, aseguró el SEREMI del MOP.