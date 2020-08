Con esta medida se evita el cálculo de consumo promedio, cuando el lector no puede llegar al domicilio por efecto de las cuarentenas.

Aysen.- Un innovador sistema de entrega de consumos eléctricos para los clientes está poniendo en marcha la empresa eléctrica Edelaysen, con la finalidad de evitar el cálculo de consumo promedio.

Así lo informó la jefa de Servicio al Cliente de Edelaysen, Signe Balboa: “Con la implementación del proceso de Autolectura buscamos mejorar la experiencia de nuestros clientes disminuyendo los inconvenientes que se pueden presentar cuando no es posible tomar la lectura de un servicio”.

La ejecutiva hizo una invitación a quienes quieran acceder a esta herramienta de autolectura, a que se inscriban para ser parte de este proceso. “Lo primero que deben hacer es enrolarse a través de nuestro sitio web: www.edelaysen.cl Este registro se realiza una sola vez y en 2 pasos. El cliente se suscribe, actualiza su N° de teléfono móvil y correo electrónico. Luego, una vez al mes según su grupo de facturación y lectura recibirá un SMS en su celular con un link, que es único e intransferible para el servicio, que estará disponible por 3 días. Al hacer clic en él, accederá a la página donde podrá ingresar su consumo”.

Desde la eléctrica informaron que este servicio no tiene costo y está disponible para clientes BT1 o residenciales que tengan solo un medidor asociado; se puede acceder por internet desde tablet, teléfonos y computadores.

Balboa agregó que le medida también está disponible para aquellos clientes menos digitales, los que se pueden inscribir a través del Contact center y enviar vía telefónica su lectura.

Por último, destacaron que esto no significa un ahorro para la compañía ya que el lector pedestre seguirá tomando la lectura en terreno, aclarando, que la medida no contempla una rebaja en la tarifa, ya que estas son fijadas por la autoridad.

Para más información puede ingresar a la web:

• Fanpage de Facebook @Edelaysen

• 600 401 2022

• Mensaje de texto con la palabra LUZ, signo #, seguido del número de cliente al 5022.

• www.edelaysen.cl.