Una interesante reunión se desarrolló entre el Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra y los vecinos de Fachinal, temas relacionados a lo laboral y el rescate del patrimonio histórico, buscando trasformar a este bello sector como una alternativa más en el ámbito del turismo.

Chile Chico.- Una de las ideas que se dio a conocer en el encuentro entre autoridad y pobladores fue el rescate del trabajo de la tierra y la producción orgánica de alimentos como los porotos, dando así un sello cien por ciento local a esta iniciativa. Es así que el edil, Ricardo Ibarra, puso en valor el dialogo con los vecinos y los acuerdos obtenidos.

“¿Cómo ver Fachinal a futuro? es lo que conversábamos y en realidad me sorprendió la cantidad de ideas positivas y propositivas que tienen los vecinos, vamos a analizarlas cada una de ellas. Lo otro, destacar el compromiso que se hizo con seis vecinos del lugar, para instalar un proyecto productivo de siembra de porotos y que ya como es tradicional, porque mucha gente durante años ha sembrado esta legumbre en el sector de Fachinal con muy buenos resultados. Nosotros hemos recogido la experiencia de algunos pobladores y hoy día la queremos replicar con el apoyo del Municipio, a través de la unidad de fomento productivo y Prodesal”.

Como una idea rentable y que ya ha tenido buenos resultados, calificó la iniciativa de producir porotos en Fachinal, la encargada de Prodesal Chile Chico, Luzmenia Mansilla.

“Se va a empezar a trabajar en Fachinal con los usuarios que han cultivado porotos por bastantes años, tienen distintas variedades como el poroto tórtola, el poroto morado, entre otras. Ya está comprobado que este cultivo se da bastante bien de acuerdo a las condiciones climáticas, la disponibilidad de agua y no requiere mayor inversión inicial. Por lo tanto, también pasa a ser una idea rentable para los productores de Fachinal, para poder después comercializarlo a nivel comunal”.

El presidente de la junta de vecinos de Fachinal, Rolando Burgos, destacó la iniciativa de producción local.

“Una excelente idea, como yo he conversado en otras oportunidades con el Alcalde, nosotros siempre conseguimos algunas pegas con apoyo de la Municipalidad mediante los planes de empleo. Pero si bien es cierto, no tenemos muchas cosas que hacer en Fachinal, en este recinto comunitario todo se va haciendo, se va arreglando la sede, se están arreglando otros recintos. Entonces, tenemos que visualizar otro tema donde podamos obtener recursos a través de proyectos productivos como la siembra de porotos y así rescatar lo que se hacía antes en Fachinal”.

En la reunión también se planteó la posibilidad de mejorar y mantener edificios como la primera escuela, el refugio de camineros y buscar la opción de crear un museo, donde se revivan las antigüedades e historia de Fachinal.