Durante los primeros días de agosto, la Concejala Gloria Cadagán, en el marco del proceso de elecciones municipales que se avecinan en el año 2021, manifestó su intención de postular como Pre-Candidata a Alcaldesa por la Comuna de Cisnes, con el respaldo del Partido Socialista. Ante esta definición, la autoridad comunal agradeció el apoyo de los vecinos de la Comuna : “Me siento muy agradecida del respaldo que he recibido de muchos vecinos y vecinas que desean apoyar esta candidatura para las próximas elecciones municipales. He sostenido un trabajo en terreno y cercano a la gente durante el transcurso de mi labor como Concejala, y ese ha sido el motivo por el cual me atrevo a postular como Pre-Candidata a Alcaldesa por mi comuna. Creemos que nuestra gestión ha sido transparente y de cara a la ciudadanía, y eso la gente lo valora”.

Cisnes.- La autoridad comunal también se refirió a que esta candidatura surge desde la ciudadanía, quienes quieren un cambio en la gestión municipal: “ Tengo que destacar que esta candidatura surge desde la ciudadanía, quienes de forma transversal solicitan un cambio en la gestión municipal. Voy a participar como Pre-Candidata a Alcaldesa y pretendo con capacidad de trabajo en equipo y sencillez, representar a mi gente desde la Alcaldía.

Sumado a esto, Gloria Cadagán expresó que hay un acuerdo en la comuna para levantar finalmente solo un candidato/a, con el propósito de enfrentar con más fuerza las elecciones municipales 2021: “Sabemos que pueden surgir otros/as interesados/as en participar. Nosotros/as y avalados en nuestro trabajo, nos ponemos a disposición de este desafío. Sin embargo, no nos perdemos en el sentido de unidad que debe tener esta candidatura y cualquier otra, en el entendido que hemos recogido el sentir de la ciudadanía, la que en su gran mayoría quiere una candidatura única, que pueda interpretar y representar los intereses y sueños de la gente de Cisnes. Para ello, nos ponemos a disposición, como una de las alternativas para liderar la gestión municipal por los próximos cuatro años, siempre pensando en el bienestar de nuestra comuna”. Finalizó.