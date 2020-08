Tras el reciente cambio de Gabinete que realizó el Presidente Sebastián Piñera, donde quedaron claramente fortalecidos los partidos UDI y RN, ahora, se espera que efectúen cambios en las regiones y las cabeceras provinciales.

Aysen.- Una de las autoridades que ha mantenido un discurso claro en la necesidad de estos cambios es el Senador David Sandoval.

“Yo pienso que en este minuto están en revisión por parte nuestra todas las instancias desde el nivel regional, los niveles de secretarias regionales ministeriales y por cierto también desde los equipos provinciales. Esta es una situación que en este minuto está en pleno desarrollo y que evidentemente se lo estamos haciendo llegar, así nos comprometimos con el propio Ministro del Interior, porque nadie está exento de debilidades y falencias. Yo creo que después de más de dos años de Gobierno y que quedan veinte meses de mandato, evidentemente aquí hay que analizar qué cambios, que giros, que perfeccionamiento tenemos que hacer en el funcionamiento de los equipos. Esto no opta a que se hagan todas las revisiones en todos los niveles, desde el ámbito provincial y regional”.

Desde distintos puntos de la región ha existido criticas al maneja que ha dado a algunos temas de importancia ciudadana la Intendenta Geoconda Navarrete, se ha conocido declaraciones de dirigentes que han mencionado la poca atención que la representante del Presidente ha dado precisamente a las organizaciones y la nula respuesta a documentos, que solo al hacerse públicos son tomados en cuenta. Ante ello, el Parlamentario fue consultado, ¿amerita o no un cambio en ese cargo?

“Yo creo que si hay que hacer ajustes, sin duda que sí. Creo que la región tiene hoy en día una condición enorme, a propósito del tema sanitario, el equipo de salud lo ha manejado de una manera extraordinaria respecto de las demás regiones, aquí prácticamente los casos que tenemos han sido muy bien trazados, están todos muy bien diagnosticados. Ahora, respecto de los equipos creo que sinceramente hay que hacer cambios desde todo punto de vista y en ese sentido, hay que entender que uno ejerce las funciones en un contexto determinado, pero hoy día las exigencias son otras, de vinculación, de sintonía y creo que a raíz de eso hay que hacer los cambios que sean necesarios y si hay que hacer cambios desde el nivel regional, desde la Intendencia, aquí no hay que negarse a nada. La Intendencia, las gobernaciones, las seremias, están todos esos cargos permanentemente sujetos a la disposición y a la voluntad del Presidente”, sentenció el parlamentario.