Según explicaron la Intendente Geoconda Navarrete y el seremi Diego Silva, a contar de ayer martes ya no será requisito tener registro social de hogares, aunque si se deberá demostrar pérdida de empleo o baja del 30% de ingresos.

Aysen.- A sabiendas de que muchas familias no cuentan con el registro social de hogares, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera anunció este martes que el subsidio especial de arriendo para la clase media fue flexibilizado a fin de asegurarse de que el beneficio llegue a las familias más necesitadas.

Según explicó el Ejecutivo, a contar de esta jornada ya no será requisito estar en el registro social de hogares, situación que antes sí era una exigencia. Tampoco será un impedimento el estar arrendando una propiedad en la actualidad.

Sí continúa siendo requisito demostrar la pérdida del empleo o la baja de ingresos del 30%. Eso sí, los postulantes no podrán tener una vivienda a su nombre, como tampoco alguno de sus integrantes familiares.

De acuerdo a la Intendente Geoconda Navarrete, lo anunciado por el Presidente Piñera “es reflejo de que estamos analizando las políticas implementadas y perfeccionando las mismas porque nuestro interés es ayudar a la mayor cantidad de personas y familias posibles” agregando que el citado beneficio tendrá una duración de “tres meses, por hasta $600 mil y consta de una ayuda real de $250 para quienes lo obtengan”, dijo.

Por su parte, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Diego Silva, indicó que “estamos optimistas como gobierno porque se ha anunciado que para postular al subsidio especial de clase media –dado la crisis por Coronavirus y económica que está afectando a nuestro país- ya no se necesita este registro social de hogares y lo vemos como una señal de apoyo a las familias del país y la idea es que la gente que se haya visto afectada no se queden sin postular, que todos postulen”, explicó.

Cabe recordar que la postulación a este beneficio del Estado se inició el pasado 14 de julio y se extenderá hasta el 24 de agosto.